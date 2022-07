Incidente in montagna a Valbondione: deceduto 41enne di Brugherio

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2022 – 15:51

VALBONDIONE (BG),23 luglio 2022 – Un uomo di Brugherio di 41 anni ha perso la vita oggi sul Pian de l’Aser, lungo il sentiero che porta al rifugio Brunone. Era con un amico e stavano salendo quando si sono fermati per prendere dell’acqua in una valletta. Mentre stava scendendo però ha perso l’equilibrio ed è precipitato per una settantina di metri. Immediato l’allarme: la centrale ha attivato l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre della VI Orobica del Soccorso alpino. Sono intervenuti anche i Carabinieri. Dopo la constatazione della morte, l’uomo è stato portato in camera mortuaria. L’intervento stava per concludersi quando è arrivato un altro allertamento, per una escursionista scivolata per una ventina di metri sotto il Pizzo Coca, nei pressi della Bocchetta dei camosci. L’elisoccorso di Sondrio che era in zona è partito subito; la donna, che aveva riportato un trauma a una gamba, è stata raggiunta, valutata e portata in ospedale.