Limbiate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Bovisio Masciago e Solaro insieme per i controlli di sicurezza e anti-spaccio

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2022 – 7:02

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 23 luglio 2022 – Sono iniziati la scorsa settimana i servizi di pattugliamento sovracomunale da parte delle Polizie Locali. Il nuovo progetto può contare sul finanziamento di Regione Lombardia e vede la partecipazione della Polizia Locale di Limbiate (capofila), affiancata dai corpi di polizia di Ceriano Laghetto, Cogliate, Bovisio Masciago e Solaro per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio dei Comuni aderenti nell’area Parco delle Groane.

Il progetto prevede, infatti, un presidio congiunto e coordinato consistente in attività di prevenzione e vigilanza, oltre l’ordinario orario di servizio.

Si tratta di un nuovo intervento di sicurezza nell’area del Parco delle Groane finalizzato anche al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti e dei reati ad esso correlati.

Gli agenti in particolare tengono alta l’attenzione verso i fenomeni che rischiano di impedire o limitare l’accesso e la fruizione dell’area verde per passeggiate o attività sportive. Un impegno che si rinnova anche quest’anno sulla scorta delle positive esperienze del passato, con interventi mirati e con il monitoraggio costante dell’intera zona. In particolare, le pattuglie sovracomunali sono programmate in orario diurno e serale, in diverse giornate e proseguiranno per qualche mese. Ai servizi partecipano su base volontaria gli operatori dei cinque comandi di Polizia Locale dei Comuni coinvolti, condividendo mezzi, strumenti e modalità operative, in un reciproco scambio di competenze.

“Grazie al sostegno economico di Regione Lombardia, si rinnova anche quest’anno l’esperienza delle pattuglie sovracomunali di Polizia Locale, un’opportunità importante per aumentare la sicurezza nel nostro territorio” -commenta il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza, Dante Cattaneo. “Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto convinti da sempre della necessità di tenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio di droga nel Parco delle Groane ma non solo. E’ importante garantire un presidio efficiente e continuo del territorio, anche attraverso la collaborazione di più comandi, come le esperienze positive del recente passato hanno dimostrato”.