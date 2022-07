PALAZZO MARINO – MASCARETTI (FDI): HO PREPARATO EMENDAMENTI AL BILANCIO PER CHIEDERE MAGGIORI FONDI PER LA SICUREZZA A MILANO

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2022 – 21:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 luglio 2022 – “La rissa violenta dell’altro pomeriggio in Stazione Centrale, dove per poco non ci è scappato il morto, è solamente l’ultimo di un infinito elenco di violenze commesse giorno e notte in ogni angolo della Città. Da piazza del Duomo a via Bolla, dalle Colonne di San Lorenzo alla Stazione Centrale, la violenza ha raggiunto livelli altissimi tanto nelle periferie abbandonate, quanto nei luoghi simbolo della Città, abitualmente frequentati dai turisti che arrivano da tutto il mondo e che porteranno purtroppo con se una pessima immagine della nostra bella Milano. Per questo ho preparato degli emendamenti all’assestamento di bilancio per dedicare subito nuove e maggiori risorse economiche per rendere più sicura la città e proteggere i nostri cittadini” dichiara Andrea Mascaretti (Fdi) Vice Presidente del Consiglio Comunale “il Sindaco Sala e l’Assessore Granelli, da troppo tempo barricati a Palazzo Marino, continuano a sostenere che Milano è una città sicura e citano come dato il calo delle denunce di reato che è invece una conseguenza della maggiore sfiducia i cittadini nelle istituzioni. Per risolvere un problema, bisogna prima riconoscere che ce n’è uno. Invito il Sindaco e l’Assessore Granelli “ conclude Mascaretti “a utilizzare la famigerata 90-91al calar delle tenebre o a trasferirsi a vivere con le loro famiglie per qualche giorno in via Bolla o via Ricciarelli. Sono convinto che dopo, sarebbero i primi a riconoscere che a Milano il problema della assenza di sicurezza esiste ed è grande”.

Redazione