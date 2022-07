Domani il primo “Kippahperitivo” contro l’antisemitismo milanese

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2022 – 16:57

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2022 – Domani sera, proprio nel Corso San Gottardo dove era stato aggredito un ebreo milanese ci sarà il primo un aperitivo contro l’antisemitismo in cui non ebrei porteranno la kippah: saranno presenti Gianni Rubagotti, segretario della Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan” anche in rappresentanza della Associazione Amici di Marco Pannella, l’avvocato Giampaolo Berni, Presidente di Milano Vapore, Alessio Alberti di Italia Viva, Laura Mastrobernardino che non indosserà la kippah (che è solo per uomini nella ortodossia ebraica) ma ha voluto lo stesso portare la sua solidarietà e quella di Voce Italia.

“Non si tratta solo di un gesto di solidarietà verso il mondo ebraico, ma di un’iniziativa che mira ad affermare la libertà religiosa nel nostro Paese.” ha dichiarato Davide Romano, già assessore alla cultura della comunità ebraica “Ringraziamo il consigliere Berni e l’associazione radicale Cazzavillan per la coraggiosa scelta di mettere una kippah in testa volta a denunciare l’intolleranza antiebraica. Meglio chi mette una kippah in testa di chi preferisce mettere la testa sotto la sabbia dell’indifferenza.”

“Perché svolgere il Kippahperitivo per difendere le kippah? Perché il nostros Stato di Diritto è figlio della cultura Giudaico-romana e cristiana e dobbiamo invece ricominciare a lavorare per un’Europa in cui il Mediterraneo sia un luogo di Pace, benessere e sviluppo: “Mediterraneo un mare che unisce”” ha puntualizzato Berni che ha già preso l’impegno di portare la kippah anche alla prossima seduta del Consiglio di Municipio 1 di Milano, di cui è membro per Forza Italia.

“Mentre c’è chi pensa di non avere tempo per queste iniziative a causa della campagna elettorale io penso che queste iniziative sarebbero proprio la migliore delle occasioni per capire a chi dare il proprio voto.” ha spiegato Rubagotti “Per me questo è solo l’inizio, spero di poter portare la kippah in iniziative pubbliche nelle prossime settimane e magari di andare a trovare qualche forza politica a settembre ricordando che c’è chi ha deciso di non essere indifferente a un episodio di antisemitismo che non è purtroppo il primo allarme per Milano. Serve un intervento delle forze dell’ordine, della magistratura e del comune ma gandhianamente sono convinto che la prima risposta la devono dare persone normali e cittadini impegnati in politica, per aiutare e affiancare le istituzioni. Se portare la kippah significa essere ebrei e quindi indesiderati portiamola tutti, portiamola in pubblico, portiamola negli incontri pubblici. E l’invito è naturalmente aperto anche alla comunità islamica milanese e a tutte le confessioni religiose che hanno così l’occasione di trasformare in pratica le discussioni sull’ecumenismo e il dialogo interreligioso.”