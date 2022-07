Corsico. Epatite C: test gratuito sul camper del CDI

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2022 – 14:12

Corsico (26 luglio 2022) – Giovedì 28 luglio dalle ore 9 alle 15.30, in via Cavour sarà presente il camper del CDI, a bordo del quale si potrà effettuare gratuitamente il test rapido salivare per l’epatite C, che fornirà il risultato in quindici minuti. Per effettuare il test, è necessario non avere mangiato, bevuto o fumato nei trenta minuti precedenti alla raccolta del campione di saliva.

“In questo momento storico, la prevenzione – commenta l’assessora alle politiche sociali Elena Galli – sta diventando più difficile a causa delle lunghe liste di attesa. Per questo, è importante aderire a un’iniziativa in grado di rilevare una patologia come l’epatite C, che può non dare sintomi significativi, finendo per diventare cronica senza esserne consapevoli. Il virus HCV può infatti portare a gravi conseguenze come l’insufficienza epatica, la cirrosi e il tumore del fegato”.