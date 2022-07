Giungi, Nahum, De Marchi, Forte: Appello Carceri senza respiro per il caldo

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2022 – 14:14

Immaginate con questo caldo di non avere né aria condizionata né ventilatore a casa vostra: sarebbe un inferno, vero?

Questa è la situazione di molti detenuti milanesi e italiani in questa estate che è tra le più torride da lungo tempo. Detenuti che non possono certo uscire per passare le ore più calde in giardino e per cui anche fare più docce durante il giorno non è sempre semplice.

Aggiungiamo la situazione difficile dal punto di vista psicologico data dalle minori visite dei parenti che vanno in vacanza e questa situazione può diventare un detonatore per malori per detenuti anziani o fragili e occasione di problemi psicologici gravi, in un universo carcerario dove non mancano autolesionismo e suicidi.

In un paese che è già stato condannato per tortura con la sentenza Torreggiani.

Purtroppo non basta mandare ventilatori che il volontariato e le famiglie dei detenuti potrebbero fornire perché l’impianto elettrico non ha la potenza sufficiente per garantire a tutti i detenuti il loro utilizzo.

Chiediamo allora che chi può trovi soluzioni tecnologiche a basso impatto energetico per poter intervenire subito, che venga reso più semplice in questo periodo avere permessi e arresti domiciliari e che parte dei fondi del P.N.R.R. vada a rendere più efficienti a livello energetico le carceri milanesi-

Magari anche con interventi che permettano la autoproduzione di energia, come i pannelli fotovoltaici, che tra l’altro potrebbero permettere alle carceri stesse di gravare meno con le loro bollette sui bilanci del ministero della giustizia



Alessandro Giungi, già Presidente della Sottocommissione Consiliare Carceri del Comune di Milano, Consigliere Comunale del Partito Democratico, Avvocato

Daniele Nahum, VicePresidente della Sottocommissione Consiliare Carceri del Comune di Milano, consigliere comunale del Partito Democratico

Diana De Marchi , consigliere comunale del Partito Democratico, Responsabile tematica Democrazia paritaria, Diritti del Partito Democratico della Lombardia

Matteo Forte, capogruppo Milano Popolare e membro della Sottocommissione Consiliare Carceri del Comune di Milano

Gianni Rubagotti, fondatore Associazione Amici di Marco Pannella