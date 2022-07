Milano. Via Rimini: Una ex scuola, destinata alla demolizione, diventerà un’opera d’arte effimera

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2022 – 14:31

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2022 – È stata siglata questa mattina, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione, l’estensione del Patto di collaborazione fra Comune di Milano, Municipio 6, Gruppo CAP, le associazioni Super il festival delle periferie e Noicoop, l’artista Roberto Coda Zabetta, la società Negro Servizi Srl, Il Polo produttivo Black Mamba, PCM Studio e Romeo Safety Italia, per la definizione di una serie di azioni volte alla valorizzazione dell’area pubblica che circonda il nuovo headquarters dell’Azienda che gestisce il servizio idrico integrato di Città metropolitana.



Al centro di questi interventi c’è proprio l’ex scuola di via Rimini, fra Romolo e Famagosta, che verrà restituita alla collettività in una forma inedita: il murale, che verrà realizzato dall’artista Roberto Coda Zabetta, le cui opere sono state esposte in gallerie e musei nazionali e internazionali, agirà come un dispositivo dinamico in divenire che impegnerà attivamente tutto l’arco temporale che si estende sino alla demolizione dell’edificio nella primavera 2023.

Il suo sarà un intervento concettuale, che si basa su un uso simbolico dell’alfabeto cromatico, grazie al quale la struttura riacquisterà nuova luce e sarà fruibile nella forma di una monumentale scultura ambientale.



Una soluzione che consentirà ad un luogo in attesa di essere demolito di trasformarsi in un esperimento di rigenerazione artistica, capace di donare bellezza.



Questo progetto arriva a valle di un processo collaborativo e di dialogo avviato già nel 2019 e sancito da un Patto di Collaborazione che ha visto il coinvolgimento, oltre che dell’Amministrazione e del Gruppo CAP, di associazioni e cittadini dei quartieri Barona, Stadera, Romolo e San Gottardo che, coordinati da Tumb Tumb, associazione promotrice di Super il Festival delle periferie, hanno partecipato ad attività per ridisegnare il modo di vivere delle vie limitrofe a via Rimini, compreso il Parco La Spezia. Un percorso che ha seguito un preciso filo conduttore, quello dell’inclusione, della coesione sociale e del rispetto per l’ambiente, e che per la prima volta ha portato gli abitanti della zona a partecipare alla realizzazione di un edificio. La nuova costruzione di CAP infatti, che si caratterizza per elevati standard di sostenibilità, esprime la sua natura pubblica avendo destinato il pian terreno alla comunità, in grado di accogliere, oltre a quelle aziendali, anche finalità e funzioni sociali.



Anche quest’ultima fase del processo, che vedrà l’intervento dell’artista Coda Zabetta, comprenderà un livello di partecipazione da parte della collettività, attraverso la creazione di momenti di aggregazione utili ad accrescere il livello di appartenenza alla comunità.