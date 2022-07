Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2022 – 14:53

(mi-lorenteggio.com) Salò, 26 luglio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.30, in via Umberto I, un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua moto, si è scontrato con una vettura, terminando la sua corsa contro un muro. Il ferito, soccorso dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso agli ospedali Civili di Brescia.

