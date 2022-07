Usmate Velate. Cascina Corrada, completati gli interventi di riqualificazione

Ultimo aggiornamento il 26 Luglio 2022 – 14:20

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 26 luglio 2022 – Una nuova palestra per lo sky-fitness a disposizione di tutti i cittadini (e perfettamente idonea ad accogliere persone con disabilità), oltre al completamento del restyling del playground del campo di basket.

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha concluso i due interventi previsti nella frazione di Cascina Corrada finalizzati a creare nuovi spazi di socialità e di sport, con l’obiettivo di incentivare l’attività fisica come mezzo per il benessere personale.

“Il Centro Civico di Cascina Corrada è il cuore pulsante della frazione, luogo aggregativo strategico per lo sviluppo del senso di comunità – affermano il sindaco Lisa Mandelli e Lucia Traversi, consigliere delegato allo Sport – Per questo motivo, abbiamo scelto di concentrare qui le risorse per operazioni di restyling o di nuove installazioni, contando anche su un atteggiamento responsabile nell’utilizzo da parte dell’utenza”.

L’intervento più importante, attuato grazie ad un co-finanziamento ricevuto da Regione Lombardia nell’ambito del Bando “Sport outdoor”, riguarda l’installazione di attrezzature per lo sky-fitness: una struttura unica, allestita sopra una pavimentazione anti-trauma, darà a tutti i cittadini la possibilità di allenarsi all’aria aperta. L’accessibilità alle persone con disabilità favorirà l’inclusione e darà a tutti la possibilità di “vivere” gli attrezzi dove sono presenti anche QR Code che forniscono preziose informazioni in merito al corretto utilizzo dei diversi attrezzi e quali parti del corpo si vanno ad allenare eseguendo determinate tipologie di esercizi.

“Questo intervento è di particolare rilievo perché completa lo sguardo verso lo sport outdoor sul nostro territorio – aggiunge il consigliere Traversi – Nel parco del nostro Centro sportivo sono già presenti attrezzi per la pratica sportiva outdoor e recentemente abbiamo provveduto ad installare attrezzature simili a Velate, in via Volta. L’attenzione a Cascina Corrada completa una virtuosa attenzione verso tutto il nostro paese”.

Sono stati portati a termine anche i lavori di restyling del campo da basket presente all’interno del Centro Civico: lo scorso anno erano stati sostituiti gli anelli dei canestri purtroppo rovinati da un utilizzo irrispettoso, quest’anno sono state ritracciate tutte le linee del campo favorendo così la pratica di attività sportiva.

Al tempo stesso, all’interno del Centro civico, sono stati rinnovati i giochi per bambine e bambini, introducendo una nuova altalena inclusiva e proseguendo così nel posizionamento di attrezzature ludiche in grado di superare ogni barriera.