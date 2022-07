Arredi ospedalieri: studiati nel dettaglio per garantire il benessere del paziente

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 7:37

Milano, 27 luglio 2022 – Quando si parla della nostra salute o quella dei nostri cari, è evidente che tutti vogliamo accedere al meglio, anche quando si tratta di materiali come gli arredi, motivo per cui si fa riferimento a Medical Center.

Una certezza su cui poter contare per i materiali sanitari

Medical Center è il brand su cui poter contare per avere materiali sanitari di altissima qualità che rispondono agli standard più rigidi. L’azienda si caratterizza per l’innovazione relativa a settori quali l’automedicazione e la puericultura in particolare. Il gruppo comprende anche altre grandi realtà affermate quali PIC Solution, il quale è da sempre un leader nel settore del medical selfcare e dei prodotti come cerotti, garze, ghiaccio istantaneo, siringe e aghi, diventando nel corso degli anni un sinonimo di qualità.

Facciamo però un passo indietro e vediamo come nasce Medical Center. Si tratta anzitutto di un catalogo cartaceo per proporre qualsiasi cosa serva a medici, terapeuti e sanitari ma oggi si è evoluto colonizzando il mondo di internet. Il fine però resta sempre lo stesso cioè proporre il meglio ai professionisti nel settore medico e alle strutture ospedaliere al fine di aiutare a curare i pazienti nel miglior modo possibile.

Per accompagnare ogni paziente verso un futuro ricco di benessere e salute, servono i migliori arredi ospedalieri dai letti alle lampade operatorie, dai guanti ai termometri e moltissimo altro ancora. Insomma, qualsiasi cosa serve in una sala operatoria, in un ambulatorio medico, in una stanza di ospedale, Medical Center è il partner cui fare riferimento per avere i migliori materiali in assoluto.

Come è fatto un lettino per visite mediche: i dettagli

Ogni volta che andiamo dal medico o da un qualsiasi tipo di specialista, non ci facciamo caso ma tutto quello che c’è in un ambulatorio o in uno studio è progettato in modo particolare. Gli arredi come i lettini non sono lettini qualunque, ma specifici per gli studi medici al fine di garantire confort e, allo stesso tempo, agevolare le prestazioni medico-sanitarie. Gli arredi in un ospedale sono sottoposti a maggiori standard rispetto ad altri prodotti e arredi.

Se ci soffermiamo un attimo ad analizzare, notiamo che i lettini per le visite mediche possono avere uno snodo per sollevare la metà superiore del corpo oppure due snodi. In questo secondo caso, è presente un ulteriore snodo a livello delle gambe. Perché la struttura sia resistente e possa reggere anche molto peso, è realizzata in acciaio cromato. È un materiale resistente ma anche facile da pulire, fattore indispensabile in un ambulatorio medico qualunque esso sia. I piedini del lettino sono regolabili in altezza per accogliere sia adulti che piccoli pazienti.

Per una maggiore igiene, un lettino deve sempre essere rivestito con un particolare lenzuolino di carta. Un buon lettino ha sempre un supporto per tenerlo in posizione. Il materassino è realizzato perché sia comodo. Infatti, è imbottito con un particolare materiale ad alta densità. Il rivestimento è resistente, duraturo e lavabile con prodotti igienizzanti a base di candeggina e alcool.

L. M.