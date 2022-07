Bergamo. Branzi: escursionista individuato e recuperato con l’elicottero grazie al sistema dell’SMS Locator

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 22:12

BRANZI (BG), 27 luglio 2022 – Era partito da Valleve per salire in escursione al Monte del Colle, situato tra i comuni di Branzi e Piazzatorre. A un certo punto però ha perso il sentiero ed è arrivato in un punto molto ripido, così ha deciso di chiedere aiuto. La centrale ha attivato i soccorsi, impegnati la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Il tecnico del CNSAS presente in SOREU Alpina, attraverso il sistema dell’SMS Locator è riuscito a comunicare con l’uomo e a recuperare le coordinate geografiche. In poco tempo l’escursionista è stato individuato e recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Quattro i tecnici della VI Orobica pronti a partire a supporto delle operazioni. L’intervento è cominciato poco prima delle 14:00 ed è finito nel pomeriggio.

Redazione