Costante Girardengo, breve storia di un campionissimo

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 7:44

Milano, 27 luglio 2022 – Oramai è indubbio che su Internet si trovi praticamente qualunque cosa se si ha la pazienza di cercare per bene ciò che si vuole ottenere. Notizie da tutto il mondo, cronaca locale, consigli utili per tutte le occasioni, gli ultimi videogiochi del momento, gli aggiornamenti sportivi della propria squadra del cuore, i pronostici sulle scommesse sportive e tantissimo altro.

Per gli appassionati di scommesse sportive, le applicazioni da scaricare sul proprio dispositivo mobile sono parecchie e negli ultimi anni sembrano riscuotere un grande successo. D’altronde, sempre più tifosi preferiscono la comodità di effettuare le proprie scommesse utilizzando il telefono piuttosto che recarsi in ricevitoria o andare ogni volta sul portale ufficiale del concessionario di gioco.

Tra tutte, l’applicazione SNAI Sport è una tra le più popolari ad oggi tra gli appassionati. Ma come effettuare il download app snai? Allora, l’app è scaricabile sia da sito che da iTunes per la versione iOS per iPhone e iPad. Direttamente dal Windows Store per i clienti in possesso di uno smartphone con sistema operativo Microsoft. Mentre gli utenti Android possono scaricare la Snai App Android esclusivamente dalla piattaforma del bookmaker attraverso un procedimento dedicato.

L’app è completa e permette di eseguire molteplici funzioni, tra le quali troviamo: piazzare scommesse pre-gara, live, singole, multiple e sistemi, consultare uno storico delle scommesse e le statistiche dei campionati e dei singoli match, tenersi aggiornati sulle promozioni di giornata, ecc.

Naturalmente tra le informazioni più cercate su internet non manca certo la musica. Compagna fondamentale di tanti momenti e di altrettante ricerche sul web, la musica è sempre presente e pronta a farci compagnia. E ce ne sono davvero per tutti i generi e per tutti i tipi di orecchio, dalla techno più martellante fino alla musica classica più emozionante oppure il blues più malinconico.

Gira che ti rigira, però, alla fine è molto probabile che molti utenti finiscano su quei vecchi classici che hanno reso la canzone d’autore italiana così ben nota sia all’interno dei nostri confini che all’estero. Ed uno di quei protagonisti è sempre il buon vecchio Francesco De Gregori, in particolare con un suo successo dei primi anni Novanta, tanto nostalgico e bucolico, quale “Il bandito e il campione”.

Il brano, scritto dal fratello Luigi Grechi, è contenuto nell’omonimo album dal vivo registrato durante il tour del 1993, soprattutto durante le tappe calabresi, ed il cantautore romano ha saputo regalare ai suoi fan brani come “Buonanotte fiorellino”, “Viva l’Italia” e così via.

In un mix di country e poesia nostrana De Gregori però, forse è meglio dire entrambi, ci narra di un campione della bicicletta dei tempi andati e della sua “curiosa” amicizia con un futuro criminale. Non pensate subito alla mitica accoppiata Gino Bartali e Fausto Coppi, uno dei due ritornerà anche qui, ma a due protagonisti della loro epoca.

Erano i primi anni di un ruggente Novecento e, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e qualche anno prima degli orrori della Seconda, prende il via“una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d’altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore”.

Si tratta infatti di Costante Girardengo, all’anagrafe Costantino, e di Sante Pollastri, per gli amici “Pollastro”, che condividerono la passione della bicicletta prima che le loro strade di vita si separassero.

Se il secondo ha deciso di dedicare la sua vita alla causa anarchica rapinando banche e non solo, il primo ha visto che se la cavava molto più che bene sulla bicicletta. Nati entrambe a Novi Ligure in Piemonte, i due crescono scorrazzando sulle strade di campagna e del paese, ma Girardengo è molto più che “semplicemente portato”.

Nel 1913 corre il suo primo Giro d’Italia e, fino al 1936, raggiungerà un personale record di 289 corse su strada (di cui 131 vinte) e di 965 su pista. Nel ’36, durante il suo ultimo giro, verrà battuto da un Bartali agli esordi, ma la vita di Girardengo era comunque la bicicletta tanto che rimase nel giro come allenatore.

Il campione si spegnerà serenamente nel 1978 e, l’anno successivo, verrà raggiunto dall’amico bandito. Chissà se continuano a correre assieme.

L. M.