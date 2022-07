COVID. I DATI DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 46.894 TAMPONI, I POSITIVI SONO 8.605 (18,3%)

I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 46.894, totale complessivo: 39.933.809- i nuovi casi positivi: 8.605- in terapia intensiva: 58 (+3)- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.550 (-27)- i decessi, totale complessivo: 41.426 (+23) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.380 di cui 916 a Milano città;Bergamo: 920;Brescia: 1.184;Como: 401;Cremona: 450;Lecco: 232;Lodi: 230;Mantova: 487;Monza e Brianza: 725;Pavia: 545;Sondrio: 126;Varese: 703.