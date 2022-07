Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 12:03

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 luglio 2022 – Da ieri sera squadre del Comando di Lodi sono intervenute sul territorio provinciale per oltre 50 interventi causati dal maltempo, la maggior parte dei queli per pali della luce pubblica incendiati, alberi divelti, allagamenti e messa in sicurezza alla copertura di alcuni edifici danneggiati dal vento. 60 gli interventi nel pavese e nel sud Milano