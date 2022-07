Rho. Diritto allo studio, approvato il piano triennale

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 12:41

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 luglio 2022 – Approvato durante lo scorso Consiglio Comunale del 20 luglio il Piano Comunale per il Diritto allo studio 2022-25.

Un impegno di circa 2 milioni di euro all’anno per garantire una scuola di qualità, che definisce servizi, progetti e risorse economiche.

Un piano che ha durata triennale per permettere un respiro più ampio nella progettazione, fermo restando le verifiche continue grazie al confronto con uffici e dirigenze scolastiche.



Sono tre gli obiettivi che hanno guidato la costruzione di questo Piano di Diritto allo Studio messo a punto dall’assessorato alla Scuola guidato da Paolo Bianchi: il primo è il desiderio di co-progettare, attraverso l’ascolto ed il confronto con chi ogni giorno affianca i ragazzi nella scuola; poi c’è il desiderio di provare a non “lasciare indietro nessuno”, creando una scuola attenta ai bisogni di tutti i ragazzi e con una particolare attenzione a chi è più fragile; terzo punto è il desiderio di lavorare sulla “povertà educativa”, creando molteplici possibilità laboratoriali e attività esperienziali, che possano integrare ed arricchire i programmi didattici classici.



Grazie a un lavoro condiviso tra Comune e dirigenti delle scuole statali e paritarie, si è scelto di proseguire sulla strada già tracciata, ritoccando, dove possibile, alcune criticità. Il risultato è corale, come emerge dalla prefazione al Piano che ospita anche le dichiarazioni dei dirigenti scolastici che hanno collaborato alla sua realizzazione.



All’interno del documento, un ruolo importante è riservato all’educazione civica, con iniziative come il Consiglio Comunale dei Ragazzi, i progetti con Polizia Locale, Rho Soccorso e Protezione Civile, e le giornate dedicate alla legalità e all’antimafia e ai diritti dei Bambini.



Spazio poi allo sport, con educazione motoria, nuoto in piscina e attività inclusive come il baskin; alla cultura, grazie alla collaborazione con le biblioteche e il nuovo teatro; a MIND e all’ambiente, collaborando con realtà esistenti sul territorio come Legambiente, La Chiocciola Giardino Condiviso e il Progetto Gerla.

