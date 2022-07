￼Bareggio. NUOVA CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

Ultimo aggiornamento il 28 Luglio 2022 – 15:38

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 28 luglio 2022. L’Amministrazione comunale rinnova la convenzione con la scuola dell’Infanzia parrocchiale Don Severino Fracassi. Il nuovo documento verrà approvato durante il Consiglio comunale di stasera e avrà validità per il triennio scolastico 2022-2025. Il Comune corrisponderà alla scuola materna paritaria un contributo di 42.000 euro per ogni anno scolastico finalizzato al contenimento dei costi a carico delle famiglie e al buon funzionamento dell’istituto.

Il Comune partecipa inoltre alla “rete” dei servizi socio sanitari territoriali finalizzati all’inclusione scolastica dei bambini diversamente abili e si impegna anche a fornire agli utenti della Don Fracassi il servizio di trasporto scolastico alle stesse condizioni della scuola dell’Infanzia statale.

“Questa convenzione – ha spiegato il sindaco Linda Colombo – ha lo scopo di sostenere e valorizzare l’intervento educativo e sociale svolto ormai da più di un secolo dalla scuola dell’Infanzia Don Fracassi. Ringrazio il parroco per la collaborazione sempre attiva e proficua con l’obiettivo di ottenere i risultati migliori per la comunità”.

V.A.