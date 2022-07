MALTEMPO. ANCORA ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI

Ultimo aggiornamento il 28 Luglio 2022 – 14:40

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2022 – Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia segnala che perdurano le condizioni meteo caratterizzate da forte instabilità anche sul nodo idraulico di Milano, per questo ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali che potrebbero continuare a verificarsi fino a domani, venerdì 29 luglio.



Gli eventi temporaleschi saranno globalmente diffusi di moderata intensità, da localmente a sparsi anche di forte intensità con concomitanti rinforzi di vento.



Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Redazione