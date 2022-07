Paullese: parziale chiusura della rotatoria “Cerca”

Ultimo aggiornamento il 28 Luglio 2022 – 14:09

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2022. La Città metropolitana di Milano informa che, dovendo procedere alla realizzazione di lavorazioni in carreggiata per la costruzione di manufatti idraulici attraversanti la rotatoria della S.P. 39 “Cerca” (km 8+700 circa), si provvederà alla parziale chiusura della rotatoria medesima e del ramo di immissione ad essa afferente in provenienza dalla S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, nei Comuni di Settala e Mediglia, dalle ore 06.00 di lunedì 1° agosto 2022 alle ore 20.00 di venerdì 5 agosto 2022.

Redazione