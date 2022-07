Ecco le nuove Yamaha Tracer 9 della Polizia di Stato

Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 17:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2022- Gli appassionati delle due ruote le avevano viste in anteprima durante l’ultima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale dedicata all’universo delle moto, e da poco sono operative sulle strade italiane presso vari nostri reparti.

Stiamo parlando delle 170 moto Yamaha Tracer 9 con le quali la casa costruttrice giapponese ha incrementato la già nutrita flotta di mezzi messi a disposizione della Polizia di Stato.

La consegna delle nuove moto alle questure e alle sezioni della Polizia stradale di tutto il Paese è iniziata lo scorso mese di febbraio e a breve sarà completata.

Yamaha Motor è da molti anni accanto alla Polizia di Stato per agevolare il lavoro dei poliziotti nei diversi ambiti di operatività e, con il programma Yamaha for Police, attua la propria vocazione di valido supporto al mondo delle Forze dell’ordine e alle Amministrazioni locali.

Yamaha Tracer 9Dopo le Fjr, arrivate nel 2020, è la volta delle Tracer 9, che si distinguono per livelli di prestazione eccellenti, la rapida accelerazione, la prontezza in sorpasso, il comfort di marcia e la versatilità.

La speciale fornitura, oltre ad essere stata realizzata con i loghi e i colori della tradizionale livrea istituzionale della Polizia di Stato, prevede un allestimento specifico progettato in partnership con Intav Srl, composto da: faro lampeggiante a tecnologia led montato su un palo telescopico ad estensione manuale; coppia di lampeggianti frontali a tecnologia led integrati al parabrezza di serie; kit sonoro costituito da una coppia di altoparlanti in neodimio con profilo ribassato, master e slave, provvisti di modulo elettronico; sistema di gestione con pulsantiera stagna dotata di pulsanti retroilluminati; predisposizione radio veicolare per la connessione.