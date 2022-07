Funerali piccola Diana, l’Arcivesco di Milano: “Sconcerto e orrore. Si è perso il senso di comunità, ogni solitudine dovrebbe trovare rimedio”

Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 20:58

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2022 – Riportiamo di seguito il messaggio che l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, ha inviato in occasione dei funerali di Diana Pifferi, che sono stati celebrati oggi alle ore 15 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese. Il messaggio è stato letto durante la celebrazione.

Alla cerimonia funebre erano presenti anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala , e quello di San Donato Milanese, Francesco Squeri.

Il messaggio:

Messaggio di condivisione e invocazione per la piccola Diana

Noi non riusciamo a comprendere come sia potuto succedere l’abbandono di una bambina fino all’esito tragico della morte di stenti. Condividiamo lo sconcerto e l’orrore.

Noi non riusciamo a rimediare alla morte di Diana, che come tutti è entrata nella vita come si entra in una promessa di accoglienza e di amore.

Noi non riusciamo a rimuovere un vago senso di colpa perché la nostra città dovrebbe essere diversa, abitare in città dovrebbe significare far parte di una comunità e ogni solitudine dovrebbe trovare rimedio nell’attenzione reciproca e nell’operosa solidarietà.

Riconosciamo la nostra impotenza.

Perciò preghiamo. Preghiamo perché Diana abbia presso Dio quella pienezza di vita e di gioia che le è stata negata sulla terra. Preghiamo perché il dramma incomprensibile risvegli a compassione e a sapienza la mamma Alessia. Preghiamo perché lo Spirito di Dio ci aiuti a essere protagonisti di una storia di fraternità.