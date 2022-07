Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 17:59

(mi-lorenteggio.com) Mozzate, 29 luglio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, in via Varse, è avvenuto un incedente stradale tra un veicolo e una moto. Il ferito, un motociclista di 29 anni, è stato soccorso in arresto cardio circolatorio con traumi multipli al torace, al bacino e ad unarto inferiore.

Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese in elcottero con manovre di rianimazione in corso.

