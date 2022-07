Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 17:55

(mi-lorenteggio.com) Tribiano, 29 luglio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in un’azienda di viale Addetta 10, un operaio di 32 anni è caduto da una impalcatura, cadendo rovinosamente a terra da un’altezza di 6 metri. Il ferito, soccorso dal personale medico, giunto con l’elisoccorso, ha riportato un trauma cranico e al bacino, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, in codice rosso.

V. A.