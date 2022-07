RIGENERAZIONE URBANA. GALLERIA TORINO E VIE LIMITROFE, VIA LIBERA AL PROGETTO DI RECUPERO  

Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 12:53

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2022 – Riqualificazione in arrivo per l’area compresa tra le vie Mazzini, Torino e piazza Missori, e in particolare per le vie degli Arcimboldi e dell’Unione. Nell’ambito dello stesso intervento verrà riqualificata anche la Galleria Torino, ovvero il passaggio interno tra via Torino e via degli Arcimboldi, da tempo ormai in stato di degrado e sostanziale abbandono.



Il progetto di recupero dell’area, in capo alla società Dieffe Srl, prevede la creazione di una media struttura di vendita, all’interno di un complesso edilizio a destinazione mista residenziale/commerciale/terziario. Per realizzare la nuova struttura, risultato dell’unione delle superfici già esistenti degli attuali esercizi commerciali e che ingloberà anche i 213,29 mq della Galleria Torino, verrà estinta la servitù di passo pedonale diurno, oggi degradato e non più utilizzato come effettivo passaggio, accogliendo così anche il parere del Municipio 1.

Il nuovo spazio commerciale manterrà comunque l’ingresso al piano terra e la funzione di attraversamento durante gli orari di apertura.

La riqualificazione delle vie degli Arcimboldi, per tutta la sua lunghezza (circa 75 metri), e dell’Unione, tra piazza Missori e via Falcone, avverrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione, per un valore di circa 380mila euro. Nelle due strade, corte e strette, dove possibile sarà eliminato il dislivello tra marciapiedi e carreggiata, regolarizzati tutti gli avvallamenti, inseriti i dissuasori del tipo ‘parigina’ e rifatto il manto stradale in granito bianco di Montorfano. Una risistemazione complessiva che garantirà anche passaggi – sia pedonali che carrabili – più sicuri e funzionali.

