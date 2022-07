Valdidentro (So). Ritrovato senza vita cercatore di funghi di Erba (Co)

Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 13:40

VALDIDENTRO (SO), 29 luglio 2022 – Ritrovato stamattina senza vita l’uomo di 39 anni originario di Erba (CO) disperso da ieri. Era uscito in cerca di funghi; verso sera la segnalazione del mancato rientro ha fatto scattare le ricerche. Impegnati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Bormio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco; una quarantina le persone coinvolte. Dopo il ritrovamento dell’auto, le operazioni si sono concentrate nei dintorni. Stamattina i soccorritori lo hanno ritrovato: era riverso a terra, non molto distante dal parcheggio. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe dovuta a un malore, le cause sono in fase di accertamento.