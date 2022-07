APPUNTAMENTI LUGLIO/AGOSTO | BAM – BIBLIOTECA DEGLI ALBERI MILANO

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2022 – 22:29

Di seguito l’elenco degli appuntamenti gratuiti e aperti a tutti ideati da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, per il mese di Luglio e Agosto 2022:

Domenica 31 luglio e domenica 28 agosto, ore 15.30 – 16.30 – Passeggiate BAM – Design, Architettura e Natura. Prosegue il nuovo ciclo di visite guidate per scoprire l’architettura, il design e il patrimonio botanico del Parco. Un percorso per raccontare la storia e la trasformazione degli spazi urbani attraverso lo sviluppo architettonico e sociale che ha interessato l’area di Porta Nuova. L’appuntamento di luglio si concentra sull’architettura contemporanea mentre quello di agosto sulla storia del verde a Milano, da BAM ai Giardini di Porta Venezia.

Martedì 7 agosto, ore 10.00-16.30 – BAM Workshop Kids & Adults: le piante acquatiche. Prosegue il ciclo mensile di workshop per bambini e adulti dedicati alla botanica, con un focus sulle piante acquatiche che popolano il Parco. In programma tre laboratori:

BAM Workshop Kids: uno stagno tutto per noi, ore 10.00-11.00 (3-6 anni). Dopo aver mostrato ai bambini il laghetto di BAM verrà raccontata la storia di amicizia, tratta dal libro di Leo Lionni, tra un pesce ed un girino che vivono nello stesso stagno e che crescono insieme. Al termine del racconto verranno riprese le fasi evolutive del pesce e della rana con modellini per permettere ai bambini di conoscere il ciclo di vita di alcuni animali. I bambini realizzeranno anche un mini-stagno da terrazzo da portarsi a casa.

BAM Workshop Kids: naturalisti che passione!, ore 11.30-12.30 (7-11 anni). Dopo la visita al laghetto, verrà illustrata ai bambini la biodiversità presente nelle acque dolci del nostro territorio attraverso l’ausilio di kit di analisi delle acque, lenti d’ingrandimento, atlanti di classificazione e tavole dicotomiche. Un percorso che approfondisce temi legati alla componente biotica e alla componente abiotica di un ambiente acquatico per far comprendere l’importanza di preservare questi scrigni di biodiversità e sensibilizzare i partecipanti al rispetto ed alla conservazione degli ecosistemi. Anche in questo caso i bambini realizzeranno un mini-stagno da portarsi a casa.

BAM Workshop Adults: regno vegetale… una continua scoperta, ore 15.30-16.30. Ogni pianta coltivata ha una storia propria che si inserisce su quella della specie o della varietà colturale o naturale a cui appartiene. Per questo è importante tenere conto dell’uso oculato delle essenze vegetali, fondamentale per indurre cambiamenti ambientali positivi anche per il nostro habitat, grazie alle mitigazioni degli effetti che una pianta genera in un ambiente urbano. In questo laboratorio verranno presentati attraverso approfondimenti scientifici – realizzati anche grazie a piccole sperimentazioni e osservazioni al microscopio – alcuni degli adattamenti delle piante ai diversi ambienti acquatici e alle specie botaniche di Ninfea presenti nel laghetto del Parco. Nella parte conclusiva del percorso, i partecipanti realizzeranno un giardino acquatico in miniatura utilizzando un vaso capiente e qualche piccola pianta acquatica che BAM metterà a disposizione.

All’interno del programma di wellness di BAM riprendono da lunedì 29 agosto fino a fine settembre gli appuntamenti in collaborazione con Nike, Wellness Partner di BAM, con un programma che prevede una serie di sessioni di allenamento aperte al pubblico, guidate dai Nike Trainer e Coach e dedicate a diverse discipline, tutte fruibili dalle ore 19.00 nell’Area Meli del Parco:

YOGA Monday, tutti i lunedì. Per iniziare la settimana con una lezione di yoga con cui trovare l’equilibrio tra mente e corpo e canalizzare la giusta carica di energia, in compagnia di Giulia Peditto.

Training Tuesday, tutti i martedì. Un allenamento con esercizi funzionali e cardio, per un allenamento completo ed equilibrato, con i Nike trainer Ivana e Paolo.

Running Thursday, tutti i giovedì. Una sessione di running in compagnia delle Nike Coach Anita e Najla

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono gratuiti su registrazione. Info e prenotazioni su www.bam.milano.it.