Canzo (Co). ALPINISTA INGLESE PRECIPITA DALLA FERRATA

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2022 – 16:32

CANZO (CO), 30 luglio 2022 – – Altro intervento oggi a Canzo, stavolta sulla ferrata dei Corni. Uno scalatore 40enne di nazionalità britannica è precipitato mentre si trovava su un traverso. Le squadre che stavano rientrando dall’attivazione precedente hanno cominciato a salire lungo la ferrata. Intanto è arrivato l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza , che ha risolto l’intervento e ha trasportato il ferito in ospedale in codice verde. Le squadre stanno rientrando.

Intervento nel primo pomeriggio di oggi per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino lombardo. Una donna di 58 anni è caduta lungo la strada che porta al Monte Cornizzolo, territorio del comune di Canzo. Si è fatta male a un ginocchio e allora ha chiesto aiuto. Sono intervenute la squadra del Centro operativo del Bione e la squadra di Canzo. I soccorritori l’hanno trasportata a valle con il mezzo fuoristrada fino all’ambulanza, che la ha trasportata in codice verde all’ospedale di Erba. L’intervento è cominciato alle 13:00 ed è finito poco alle 14:30.

