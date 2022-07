Giuseppe Conte interviene durante l’assemblea del M5S Lombardia

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2022 – 16:12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 luglio 2022 – La riunione regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia, la prima relativa alla struttura e alla nuova organizzazione, si è svolta oggi presso la sala Gaber di Palazzo Pirelli. Notevole la partecipazione: circa duecento le persone presenti in sala, quattrocento quelle collegate. Fra questi anche il capo politico del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte.

L’ex Presidente del Consiglio ha parlato della crisi di governo, della prossima campagna elettorale, del modo in cui il Movimento Cinque Stelle intende affrontarla, degli schieramenti in campo e delle proposte per i cittadini (SCARICA QUI IL VIDEO DELL’INTERVENTO).

Padrone di casa il coordinatore regionale Dario Violi, intervenuto in apertura lavori: «Per la prima volta il Movimento Cinque Stelle lavora a una struttura, un’organizzazione che sappia condividere e costruire competenze, a partire dai nostri attivisti fino a chi, come me, è giunto al termine della propria esperienza all’interno delle Istituzioni. Oggi è stato importante ribadire che esistono delle responsabilità. Bisogna avere consapevolezza dei propri ruoli, conoscere la propria comunità ed esserne parte. In tal senso abbiamo comunicato a muoverci per pianificare la campagna elettorale. Una campagna che ci vedrà sui territori a spiegare i nove punti dell’agenda economica e sociale del Movimento Cinque Stelle. Una proposta attraverso la quale offrire al Paese una visione di futuro fuori dagli schemi destra-sinistra, Renzi-Calenda, la cui inefficacia e inadeguatezza di fronte alla crisi è sotto gli occhi di tutti».

Nel corso della mattinata sono intervenuti, fra gli altri, i membri del Consiglio nazionale: Gregorio Mammì ed Elena Sironi, i rappresentanti dei forum tematici: Stefano Buffagni e Massimo De Rosa e, in merito al funzionamento della nuova piattaforma, il senatore Vito Crimi.

Redazione