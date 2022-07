MOBILITÀ. AREA B E AREA C, DEROGHE AI DIVIETI PER CHI SOSTITUISCE DIESEL EURO 5 CON UN MEZZO SOSTENIBILE.

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2022 – 13:50

ONLINE IL MODULO PER FARE RICHIESTA

C’è tempo fino al 19 settembre. In uscita il bando contributi per sostenere il cambio veicolo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2022 – Sul sito del Comune di Milano (al link https://www.comune.milano.it/mobilita/area-b-deroga-ottobre-2022?cmpid=Newsletter_NULL_A_MILANO_MOB_AREAB_21072022) è possibile fare richiesta di deroga ai divieti ambientali di Area B e Area C, che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2022.



Come deciso da Palazzo Marino, in una delibera da poco approvata dalla Giunta, chi ha deciso di sostituire il proprio veicolo inquinante (e quindi soggetto al divieto) con un mezzo a basso impatto ambientale, sottoscrivendo un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine, potrà continuare ad accedere in Area B e Area C fino alla consegna del nuovo veicolo, e comunque non oltre il 30 settembre 2023.

La concessione della deroga vale anche per i tassisti e i titolari di licenza d’esercizio di noleggio con conducente. Solo per Area B sono compresi gli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico locale.



La deroga ha l’obiettivo di compensare chi ha già avviato (o lo farà a breve) la pratica per sostituire un diesel Euro 5 ma non è ancora in possesso del mezzo non inquinante a causa dei lunghi tempi di consegna, dilatati dalla mancanza delle materie prime.



La richiesta di deroga va inoltrata entro il 19 settembre, i contratti devono essere sottoscritti non oltre il 14 settembre.



Contestualmente l’Amministrazione comunale sta per aprire il bando per l’erogazione di contributi per sostenere l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale a fronte della rottamazione di un mezzo inquinante: due milioni riservati alle imprese e tre milioni per cittadine e cittadini residenti a Milano, con contributi maggiorati per i redditi con Isee fino a 20mila euro.

V.A.