Regione Lombardia incrementa le risorse per gli studenti – Erba (M5s) Recepite le nostre sollecitazioni

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2022 – 15:58

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2022 – La Giunta di Regione Lombardia ha recepito le sollecitazioni del consigliere Raffaele Erba (M5s) e nel corso delle sedute di assestamento del Bilancio 2022-2024 ha deciso di incrementare le risorse destinate alle Borse di Studio Universitarie. I fondi per il diritto allo studio sono stati incrementati complessivamente di 20,5 milioni di euro: premiati soprattutto il settore universitario dove le risorse sono aumentate da 12,4 a 19,4 milioni di euro da assegnare agli studenti bisognosi o meritevoli.

Così Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: “Dopo aver bocciato le mie richieste in VII Commissione portate a dicembre, finalmente la maggioranza ha compreso quanto fosse importante mettere a disposizione più soldi per chi frequenta corsi universitari. Per mesi ho sottolineato la necessità di investire sui giovani che rappresentano la nostra classe dirigente futura e che hanno bisogno di un aiuto economico per completare il percorso di studio. Considerando il periodo molto difficile anche per una Regione importante come la Lombardia, non era semplice trovare risorse aggiuntive per i ragazzi. Sono felice di aver contribuito a raggiungere un obiettivo non scontato”.