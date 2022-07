Riccione, erano due sorelle le ragazze di 15 e 17 anni investite e uccise da un treno Alta Velocità

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2022 – 16:10

(mi-lorenteggio.com) Riccione, 31 luglio 2022 – Dlle ore 7:00 sulla linea Bologna- Ancona, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Riccione per l’investimento di due persone da parte di un treno. Per diverse ore i corpi delle due vittime non sono stati identificati, fino alla conclusione di tutti i rilievi: si tratta di due ragazze, una di 17 anni e una 15 anni, due sorelle di Bologna, sono state riconosciute solo a tarda mattinata, grazie ad un telefonino.

Sul posto oltre alla Polfer anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno fatto i rilievie e recuperato i corpi delle vittime. Anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini è accorsa in stazione sul luogo della tragedia.

Inutili le grida di fermarsi un barista della stazione e degli altri viaggiatori in attesa del loro treno quando hanno visto le giovani donne tentare di attraversare i binari.

Il traffico ferroviario, in prossimità di Riccione, è in graduale ripresa dopo l’investimento di due persone da parte di un treno, ma è fortemente rallentato.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: 9 treni Alta Velocità con rallentamenti fino a 230 minuti, 4 Intercity fino a 90 minuti, 2 Itercity limitati, 10 treni Regionali con rallentamenti fino a 100 minuti, 2 limitati e 10 cancellati.