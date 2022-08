Acquistare vino online e riceverlo a casa in 30 minuti: la sfida di Bernabei per Milano

Milano, 1 agosto 2022 – La storia del gruppo Bernabei comincia nel 1933 con l’apertura della prima enoteca nel cuore di Trastevere, quartiere centrale di Roma. Molti anni son passati da quella famosa data ma le personalità visionarie della famiglia Bernabei, che hanno guidato da sempre l’azienda a raggiungere innumerevoli traguardi, nel 2014 hanno dato una svolta al loro modello di business grazie al lancio della prima piattaforma e-commerce.

Ad oggi tante sono state le novità introdotte sul sito e Bernabei si appresta ormai ad affermarsi come azienda leader nell’ e-commerce beverage in Italia. L’ultima sfida è il servizio di consegna RUN+ accessibile sia da app che da sito mobile, che promette di ricevere a casa propria vini, bollicine, liquori e birre in soli 30′ e alla temperatura perfetta. Come si può leggere sul sito dell’azienda, che sia per un pranzo o una cena dell’ultimo minuto, un brindisi inaspettato, non ci sarà occasione in cui resteremo a bocca asciutta. Basterà usufruire del servizio di vini a domicilio Milano pensato da Bernabei, selezionare l’orario di consegna e l’indirizzo e aspettare mezz’ora seduti comodamente sul proprio divano.

D’altronde la scelta vincente di Bernabei è stata proprio la lungimiranza nel prevedere quanto il trend dell’acquisto online sarebbe diventato sempre più spesso un’esperienza quotidiana e di certo il comparto beverage è stato interessato da questa tendenza in maniera importante. Dopo aver sviluppato una delle piattaforme di wine delivery più apprezzate in Italia, grazie all’offerta di un servizio di consegna garantito a Roma e Milano in giornata e sul resto del territorio nazionale entro le 48h, ora Bernabei, forte del successo ottenuto testimoniato da numeri di crescita importanti, si appresta a fare un ulteriore passo verso un’esperienza ancora più comoda e soddisfacente per il cliente.

Il servizio di Fast Wine Delivery è partito da Roma, città di sperimentazione di tutte le novità del gruppo Bernabei, per poi espandersi velocemente anche a Milano, Bologna e Torino per 365 giorni l’anno fino a tarda sera. L’obiettivo resta ampliare in modo progressivo le zone e i territori su cui è possibile usufruire di RUN+. La scelta è tra le oltre 500 etichette presenti nel catalogo e qualora si sia particolarmente indecisi non sarà difficile lasciarsi ispirare dalle molteplici categorie presenti sul sito, ognuna delle quali corrisponde ad un’esigenza diversa da soddisfare. Si potranno così ricevere le bottiglie fino a mezzanotte, non solo con una temperatura ideale ma anche con una convenienza competitiva, la spedizione è gratuita sopra i 30€ di ordine e per ordini inferiori i costi di consegna sono davvero minimi.

Nota di merito al gruppo Bernabei va fatta sull’idea, resa poi possibilità concreta, di avvicinare sempre di più il consumatore alla realtà di produzione delle etichette che acquista. Da non molto, dopo aver ascoltato i consigli dei propri clienti e aver avviato diverse collaborazioni su tutto il territorio italiano e in parte europeo, sono nate le #EsperienzeinBottiglia. Acquistando specifiche etichette sarà possibile programmare la propria visita nella cantina di produzione all’insegna di uno degli storici valori del gruppo: l’esperienzialità.

L. M.