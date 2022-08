Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2022 – 21:33

(mi-lorenteggio.com) Sestriere, 1 agosto 2022 – Il Festival ha debuttato sabato 30 luglio con la sala piena e con l’accoglienza del Concerto della Brigata Alpina Taurinense.

Chiusura in vetta (Rifugio Alpette) domenica 7 agosto ore 11.30 con il concerto “…Not only jazz in quota”