SIMONE VERNI (M5S LOMBARDIA): LA SEDE DI COMING-AUT LGBTI+ COMMUNITY CENTER DI PAVIA E’ STATA VANDALIZZATA

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2022 – 17:58

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 1 agosto 2022 – Questa mattina la sede di Coming-Aut LGBTI+ Community Center di Corso Garibaldi a Pavia è stata vittima di un atto vandalico: ignoti hanno fracassato una finestra mandandola in frantumi. Purtroppo non è stato un caso isolato, nel mese di giugno, durante una riunione, un gruppo di ragazzi ha gridato insulti gravi e discriminatori attraverso la finestra aperta e lanciato della spazzatura sulla porta e all’interno della sede.

Simone Verni (m5S Lombardia): “Sono davvero addolorato per quanto è successo e al contempo preoccupato, per il pericolo di un’escalation di atti violenti e discriminatori, che va fermata al più presto. Nella sede di Coming-Aut LGBTI+ Community Center di Corso Garibaldi a Pavia operano attivisti volontari promotori del rispetto e della difesa dei diritti umani e civili, pronti a dare ascolto, aiuto e sostegno a persone bisognose di attenzione. Fatti come questi sono purtroppo all’ordine del giorno ed è per questo che non mi stanco di ribadire che Regione Lombardia si debba dotare di una normativa che estenda alle persone LGBT+ maggiori tutele da atti violenti e discriminatori. Il Progetto di Legge “Nanni” – Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere – a mia prima firma, ha già iniziato l’iter in Commissione: è il momento che questa regione si prenda degli impegni seri nei confronti di tutte quelle persone che si aspettano con atti concreti, non solo a parole, maggiore difesa dei diritti umani e civili.”

