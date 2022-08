Concept-u, un nuovo player nel settore dell’arredamento

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2022 – 17:08

Milano, 3 agosto 2022 – La vendita di arredi su internet è un settore che da alcuni anni sta vivendo un boom con pochi precedenti. Le ragioni sono molteplici: la prima è certamente la crisi sanitaria dovuta al Covid che ha completamente scombussolato i ritmi di vita delle persone e quindi anche le loro abitudini di consumo, ma un’altra, forse ancora più importante, sono i numerosi vantaggi di acquistare gli arredi per la casa casa online.

Moltissimi sono i siti di fama globale di questo settore, ma oggi vogliamo parlare di un marchio ancora non troppo noto in Italia, ma che sta conquistando un pubblico sempre più vasto. Parliamo di Concept-U, un e-commerce di arredamento per interno ed esterno che sta pian piano vincendo il cuore dei consumatori italiani.

Concept-U: che cos’è

Concept-U è un negozio di vendita online di mobili da casa per l’interno e l’esterno. I modelli proposti sono molto vari e son realizzati con un’ampia varietà di materiali, ma sempre godendo di un rapporto qualità-prezzo tra i migliori che abbiamo potuto trovare ultimamente sul mercato dell’arredamento online.

Nato in Francia nel 2011 e da lì lanciatosi in diversi paesi europei, è oggi un marchio ben riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti, per il suo stile alla moda e per i suoi prezzi estremamente interessanti.

Diamo ora una rapida occhiata al suo catalogo.

I prodotti Concept-U Lato casa

Iniziamo con i prodotti da interno che puoi trovare nel catalogo di questo brand francese. Sono suddivisi in categorie come:

Soggiorno : La sezione soggiorno è molto ricca di prodotti. Per esempio è possibile scegliere tra decine di modelli diversi di divano, suddivisi in quattro categorie distinte per un maggior comfort di navigazione – divani dritti, divani angolari, divani letto e clic clac. Anche la scelta delle dimensioni e dei colori è interessante poiché troverai più di una dimensione su tanti modelli. Per esempio il divano Lena è presente sia in versione a due posti che a tre posti, il che lo rende ideale per chi non dispone di molto spazio e vuole sfruttarlo al meglio. Per quanto riguarda gli altri arredi del soggiorno, Concept-U ti da la possibilità di dotarti di librerie, mobili per tv, tavolini da salotto e altri mobili come le librerie o le credenze con un look ispirato a diversi stili e design, per rispondere a tutti i gusti. Anche se a prevalere è lo stile scandinavo con non poche incursioni nel vintage.

Camera da letto: Anche per la camera da letto Concept-U offre diverse soluzioni sia in materia di letti che di altri mobili. Anche se a farla da padrona è l'essenzialità tipica del design di oggi, questo venditore offre un'ottima varietà di stili, dal vintage all'iper-moderno, ben rappresentato dai modelli Paddington e Seattle, dotati di luci a LED a basso consumo. Sono presenti anche dei praticissimi letti contenitore per chi ha bisogno di spazio. E per chi cerca qualcosa di ancora più particolare l'offerta di letti design saprà soddisfarlo senz'altro con i prodotti pregiati di cui dispone.

Bagno: Ovviamente parlare di arredamento per casa senza citare il bagno è un ossimoro, e Concept-U lo sa bene. Per cui propone anche una sezione bagno in cui troverai diversi modelli di vasche da bagno, di colonne per la doccia, di spa gonfiabili e persino di set completi per l’arredamento del tuo bagno che sono composti di diversi elementi (mobile lavabo, specchio, lavabo e mobiletto da bagno). Insomma tutto il necessario per avere un nuovo bagno bello, funzionale e accogliente.

Lato giardino

Passiamo ora al lato giardino. Se hai la fortuna di possedere uno spazio esterno vorrai sicuramente arredarlo (anche minimamente) per poter approfittarne di più. Ebbene Concept-U dispone di una sezione giardino molto ben fornita in mobili ed accessori da esterno.

Ombrelloni, tende e gazebo: Avere un bel giardino e non poterlo sfruttare anche nelle giornate più torride per via del sole è un peccato, soprattutto quando la soluzione è davvero semplice. Quindi sul sito di Concept-u vi sono diversi modelli di ombrelloni (dritti, decentrati, con luci a led) che possono facilmente offrire riparo a quattro o sei persone., ideali per i pranzi in famiglia o con gli amici, aperitivi, feste o momenti di relax. Anche per i gazebi potrai trovare un’interessante scelta sia in materia di colori che di dimensioni.

Salotti da giardino: I salotti da giardino sono forse il campo di gioco di predilezione di Concept-U. Dal semplice salotto a tre elementi (due sedie e tavolino) al grande salotto per sei o otto persone passando dai divani per esterno e alle sale pranzo per esterno, troverai un vivaio di possibilità, di materiali diversi di ottima qualità (teak, alluminio, resina intrecciata…) il tutto ad un prezzo davvero competitivo.

Modalità di vendita

Per quanto riguarda le modalità di vendita, Concept-U applica una politica commerciale tra le più flessibili sul mercato. In effetti offre:

60 giorni di tempo per restituire un prodotto se cambi idea

Il pagamento in 3 rate per una spesa da 175€ in su.

La consegna gratuita e una formula premium a pagamento

Ecco perché Concept-U è piaciuto molto a noi della redazione che lo consigliamo caldamente ai nostri lettori.

L. M.