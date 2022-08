Vernici e colori: dove acquistare i migliori prodotti online

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2022 – 16:38

Milano, 3 agosto 2022 – I lavori di verniciatura, come sappiamo, richiedono la massima accuratezza nella scelta del prodotto ideale: legno, ferro e strutture in muratura devono essere trattati utilizzando smalti e vernici non solo di qualità, ma anche adatti al tipo di materiale a cui sono destinati.

Per chi necessita di avere a disposizione smalti e vernici per ragioni legate alla propria professione, così come chi ama effettuare la manutenzione della propria casa e desidera un prodotto di alta qualità, questo sito di vernici da legno offre la possibilità di acquistare vernici direttamente dal produttore, con la garanzia del miglior rapporto tra la qualità e il prezzo.

Con un’esperienza di oltre 30 anni nella produzione di vernici e smalti, soprattutto per quanto riguarda i coloranti e i trattamenti per il legno, l’azienda porta avanti incessantemente un lavoro di ricerca e di sviluppo, mirato a progettare formule innovative e a ricercare materie prime selezionate e sottoposte a rigorosi controlli.

Zambotto Vernici lavora sempre mantenendosi in contatto con il cliente, in maniera tale da offrirgli non solo una gamma di prodotti di qualità, ma anche un’assistenza completa e accurata per arrivare a soddisfare ogni singola richiesta.

Una gamma completa di vernici e trattamenti per il legno

Il sito offre un grande assortimento di vernici per il legno, destinate sia ad un utilizzo professionale che amatoriale. L’azienda produce vernici tradizionali a solvente, destinate ai professionisti del settore della lavorazione del legno, e vernici all’acqua, per interno ed esterno, gradite anche ad un target di acquirenti privati.

In particolare, le vernici all’acqua, si stanno diffondendo sempre di più negli ultimi tempi, in merito ad una maggiore sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale, in quanto garantiscono il minimo impatto a fronte di una resa eccellente.

Le vernici per mobili, arredi e complementi in legno consentono di trattare il legno per ottenere la finitura desiderata. Sono disponibili prodotti anticanti e invecchianti, coloranti, flatting e olii, ravvivanti, fondi poliuretanici, impregnanti, oltre a diluenti e additivi per portare a termine il proprio progetto con successo.

Finiture, impregnanti e vernici sono destinate non solo all’applicazione su mobili e arredamenti in genere, ma anche per porte, travi, infissi, perline, sottotetti, pergole, soppalchi, casette e strutture per l’arredamento del giardino.

Trattamenti e impregnanti per il legno

Il trattamento antitarlo evita che mobili e complementi in legno si deteriorino a causa della presenza di tarli e parassiti, ed è raccomandato soprattutto per le travi e le strutture portanti, che sono soggette a degrado: grazie all’uso di un prodotto di questo tipo, è possibile proteggere il legno sia dai parassiti che dall’eccesso di umidità.

Anche le vernici impregnanti costituiscono un ottimo prodotto per proteggere il legno, soprattutto in riferimento alle strutture situate all’esterno, quali possono essere casette da giardino, pergolati e scale. Come gli smalti e le vernici per interni, anche i prodotti impregnanti vengono resi disponibili sia nella versione a solvente che all’acqua, per soddisfare ogni preferenza e necessità e per dare spazio anche al mercato degli utenti privati.

L. M.