BOZA PER LA PRIMA VOLTA AL MILANO LATIN FESTIVAL

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2022 – 19:12

Milano, 4 agosto 2022 – Humberto Ceballos Boza meglio conosciutoartisticamente come Boza, è un giovane artista versatile con una voce e uno stile unici. La sua proposta musicale che mescola generi urban, dancehall e R&B, gli ha permesso di ottenere certificazioni oro, multiplatino e diamante, oltre a posizionarsi nelle più importanti playlist delle piattaforme streaming in più di 40 paesi.

Diventato famoso per brani come, Tick Tock, Ella e Hecha Pa’ Mi, Boza ha iniziato la sua carriera nel 2014 con il singolo Canela. Poi sono arrivate Noche de Gala e Allá adentro, e nel 2018 ha ottenuto notorietà con Hoy e Lollipop. Ha collaborato con J Balvin al singolo Reggaeton (remix) e si è guadagnato un seguito con successi come Ratas y Ratones e En 4 Vente.

Nel 2021 ha realizzato diverse collaborazioni: “Perreito Salvaje” con l’artista argentina Emilia, “Por Ella” con il duo Cali y El Dandee, “Puñales” con l’artista colombiano Llane e la hit globale “Apretaito” con Ozuna. All’inizio di quest’anno ha pubblicato il suo album Bucle di 13 brani che contiene “Ella Remix” che ha causato tendenza in più di 17 paesi generando più di 150 milioni di streaming e più di 119 milioni di visualizzazioni globali su Youtube. E altri 6 brani inediti: “Tick Tock”, “San Andrés”, “ Dale ”, “ Haciendo El Amor ”, “ Temple ” e “ Millionaire ”.

Le sue uscite più recenti sono il singolo “Otra Baby” insieme a Beéle, Dalex e Akim; e il brano “Chimba” in collaborazione con Dímelo Flow e Piso 21.