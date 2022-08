“MI LINDO ECUADOR”: Tre giorni di festa per l’Indipendenza dell’Ecuador al Milano Latin Festival

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2022 – 16:43

(mi-lorenteggio.com) Assago, 4 agosto 2022 – Il Milano Latin Festival si tinge di giallo, blu e rosso per celebrare la festa dell’Indipendenza dell’Ecuador. Torna “Mi Lindo Ecuador”, il principale evento dedicato al “primer grito de la independencia” che si terrà in tre diverse giornate: 7, 10 e 13 agosto.

Quest’anno, il 10 agosto, saranno 213 gli anni dalla dichiarazione di indipendenza dell’Ecuador e come ogni anno il Milano Latin Festival diventerà la casa degli ecuadoriani che vivono lontano dal loro Paese. Una festa che dopo la pandemia è più che mai attesa. Per questo l’edizione 2022 di Mi Lindo Ecuador triplica.

I numeri di Mi Lindo Ecuador

I numeri per celebrare l’indipendenza dell’Ecuador sono da record: 3 giorni di festa, 60 ore di eventi, due aree spettacolo, 30 cantanti, 9 gruppi folkloristi, 6 associazioni culturali, un’area street food, 6 degustazioni, 2 ristoranti, churrasco e gelateria, giostre, giochi e clown. Nel 2019 furono in 8 mila a festeggiare l’indipendenza dell’Ecuador a Milano Latin Festival (foto allegate).

Per “Mi Lindo Ecuador” arriveranno ad Assago artisti del calibro di Stalin Rodriguez, Victoria Burneo, Karlos Xavier, Boris Cobena, Jim Marlon, Oscar Sanchez, i J Nueve e i mitici Los Van Van, Alison Vera, Jim Marlon, Paula Romina, “Esencia Pura” Maykel, Anita Lucia Proaño, Richway e Harold Hc, Oscar Sanchez, Jim Marlon, Jose Victoria “3 Banderas”, Mr Wilson e Gerardo Mejia e tanti altri. Questi i gruppi folkloristici e le associazioni: Son y Alegría, Pregon Marimbero, Nuevo Talento, Mis Raices, Latinos Band, Cultura Viva, Tradiciones, Arte y Expresiòn Latina, Alma Latina, A.P.S. “Donna Alza la tua voce”, Pregon Marimbero

Ingresso gratuito per gli ecuadoriani

Per i giorni 7, 10 e 13 agosto l’ingresso sarà gratuito sia per l’area Festival che per i concerti (pista) per tutti gli ecuadoriani presentando un documento che dimostri la nazionalità in biglietteria. Un’iniziativa che il Milano Latin Festival attua per ogni festa nazionale dei paesi latinoamericani che sono l’anima del festival.

· Il 7 agosto – ingresso gratuito dalle 15.00 fino alla chiusura

· Il 10 agosto – ingresso gratuito dalle 16.00 fino alle 19.00

· Il 13 agosto – ingresso gratuito dalle 15.00 fino alle 19.00

Dopo le 19:

· Il 7 agosto – ingresso Area Festival + concerto Los Van Van (pista) gratis. Prima fila 5€

· Il 10 agosto – ingresso Area Festival + concerto Gruppo “Esencia Pura”, Maykel e Anita Lucia Proaño (pista) 5€. Prima fila 12€

· Il 13 agosto – ingresso Area Festival + concerto Mr. Wilson, Jose Victoria “3 Banderas” e Gerardo Mejia (pista) 5€. Prima fila 12€

Programma eventi Salone delle Nazioni

7 agosto

Dalle 15.00 alle 16.00: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 16.00 alle 17.00: Musica dal vivo con Manuel Toro, Mamboy la Legenda, Angel Mino, Ashanti Scorza, Jose Espinoza, Lenin Castro

Dalle 17.00 alle 17.30: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 17.30 alle 18.00: Musica dal vivo con Pamara B, Patria, Ricardo Martinez, Sandunga de Cuba

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Tommy “El Charro ecuatoriano”, Pepe Jose e Alison Vera

10 agosto

Dalle 17.00 alle 18.00: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Manuel Toro, Ashanti Scorza, Jose Espinoza e Lenin Castro

Dalle 18.30 alle 19.00: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 19.00 alle 20.00: Musica dal vivo con Pamara B, Sandunga de Cuba, Tommy “El Charro ecuatoriano” e Ricardo Martinez

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Pepe Jose e Patria

13 agosto

Dalle 15.00 alle 16.00: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 16.00 alle 17.00: Musica dal vivo con Manuel Toro, Ashanti Scorza, Jose Espinoza, Lenin Castro e Pamara B

Dalle 17.00 alle 17.30: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 17.30 alle 18.00: Musica dal vivo con Patria, Ricardo Martinez e Sandunga de Cuba

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Tommy “El Charro ecuatoriano” e Pepe Jose

Programma TicketMaster Arena

7 agosto

Dalle 18.30 alle 19.30: Musica dal vivo con Stalin Rodriguez, Victoria Burneo, Karlos Xavier, Boris Cobena, Jim Marlon e Oscar Sanchez

Dalle 19.30 alle 20.30 Folklore con Pregon Marimbero e Son y Alegria

Dalle 20.30 alle 21.00 Premiazioni

Dalle 21.00 alle 21.30 Dj Set

Dalle 21.30 alle 23.30 Musica dal vivo con l’orchestra internazionale Los Van Van

10 agosto

Dalle 18.30 alle 19.30: Musica dal vivo con Alison Vera, Jim Marlon e Paula Romina

Dalle 19.30 alle 20.30 Folklore con Pregon Marimbero e Son y Alegria

Dalle 20.30 alle 21.00 Musica dal vivo con il gruppo internazionale “Esencia Pura”

Dalle 21.00 alle 22.00 Concerto di Maykel

Dalle 22.00 alle 23.30 Concerto di Anita Lucia Proaño

13 agosto

Dalle 18.30 alle 19.30 Musica dal vivo con Karlos Xavier, Richway e Harold Hc

Dalle 19.30 alle 20.30 Musica dal vico con Oscar Sanchez, Paula Romina e Jim Marlon

Dalle 20.30 alle 21.00 Musica dal vivo con Jose Victoria “3 Banderas”

Dalle 21.00 alle 22.00 Concerto di Mr Wilson

Dalle 22.00 alle 23.30 Concerto di Gerardo Mejia

LOS VAN VAN

Los Van Van è un’orchestra cubana fondata nel 1969 dal bassista Juan Formell. Un gruppo leggendario che, a 53 anni dalla sua creazione, è ancora auge grazie ad un suono peculiare che è un marchio di identità. Conga, batteria e timpani fanno la differenza. I testi di Los Van Van sono considerati vere e proprie cronache della società cubana. Nel 2021 hanno pubblicato un nuovo album intitolato Son Los Van Van, con testi, ritornelli e suoni che fanno del gruppo il più prolifico di Cuba.

MAYKEL

Maykel è un giovane cantante ecuadoriano di pop e bachata, con uno stile unico e una voce accattivante. La sua carriera musicale è iniziata all’età di undici anni, quando ha partecipato al reality Pequeños Brillantes (Ecuador) arrivando terzo nella finale del concorso.

Nel 2014 ha pubblicato “A Prueba De Todo”, un singolo che ha segnato la scelta del suo percorso musicale. Attualmente ha raggiunto più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, un numero astronomico per un giovane che all’epoca aveva solo 15 anni.

Nel 2015 si è unito all’artista messicano Carlos Rivera per presentare “Violeta”. Lo stesso anno ha collaborato con Duban Bayona e Jimmy Zambrano in “Aventura”. Di recente l’artista ha lanciato “Bailando Bachata” in collaborazione con l’artista Napoles.

ANITA LUCIA PROAÑO

Anita Lucía Proaño, conosciuta anche come la “La Ñañita Del Ecuador” è una nota cantautrice ecuadoriana che inizia la sua carriera da bambina, quando i suoi insegnanti iniziano a scoprire il talento che ha per il canto. Alcuni dei suoi successi sono: Entrega final (Pasillo), Tu Castigo (Albazo), Idilio (Pasillo), El Mentiroso (Albazo), Entre las Flores (Pasillo) tra gli altri.

JOSE VICTORIA “3 BANDERAS”

Jose Victoria “3 Banderas” è un rapper ecuadoriano che in tenera età diventa un immigrato negli Stati Uniti dove inizia a realizzarsi il suo sogno di essere un artista. Ma è solo nel 2008 che riesce ad esibirsi come solista in diversi festival, discoteche e feste private.

Nonostante i problemi economici “3 Bandiere” riusciva a continuare a fare musica e presentarsi a diversi eventi, il più delle volte gratuitamente, ma il piano era quello di farsi conoscere.

Nel 2011 quasi come un sogno realizzato José Victoria ritorna nel suo nativo Ecuador per registrare il suo brano di successo “Guayaquil” una canzone dedicata alla città che lo ha visto nascere. Già con diversi temi classici come “Humilde pero no Pendejo” “Immigrato” “Dale Barcelona” tra gli altri, José Victoria è arrivato a presentarsi negli Stati Uniti, Ecuador, Repubblica Dominicana, Colombia, Curaçao, Spagna e Italia.

Nel 2020 ha pubblicato il suo album “Década” che include brani come “Guayaquil de mis amores” e “Vamos Ecuador Tri”. Di recente ha pubblicato “Ecuador al Desnudo” e una collaborazione con Sergio Vivar in “Huir”

MR WILSON

Wilson Fernando Beltrán Célleri in arte Mr. Wilson è un cantante urbano di origini ecuadoriane. La sua carriera musicale inizia nel 2005 con la sua prima canzone ” Tú me lo pides mami ” con la quale riesce a internazionalizzarsi e farsi conoscere nel genere urbano.

Negli anni successivi ha pubblicato album come “Invadiendo El Planeta”, “593”, “El loco de los Ritmos”, Los Wachirastas” insieme a Mista Jams e Algarete.

Di recente ha pubblicato alcuni di successo come WuayaKill, Tu me lo pide, Loko Lokete, La Cabecita, tra gli altri.

GERARDO MEJIA

Gerardo Mejía è un rapper, cantante e attore ecuadoriano naturalizzato statunitense, attualmente anche dirigente di A&R alla Interscope Records. Conosciuto anche come il “latino Elvis”, il “latino Frank Sinatra” o il “latino Tony Zuzio, Gerardo ha ottenuto due medaglie d’oro dalla Recording Industry Association of America per il suo album debutto Mo’ Ritmo pubblicato nel 1991 e il singolo più popolare dell’artista è “Rico Suave” una canzone che include versi in inglese e spagnolo.

Negli anni successivi, Gerardo ha pubblicato altri successi come; “No me podrán vencer”, “Busco un país”, “The King”, “Señor Presidente” e un altro album “La iglesia de la calle” che include il brano “Raperito” una collaborazione insieme all’artista portoricano Vico C.

Dopo aver fermato la sua carriera musicale per alcuni anni, nel 2021 è tornato con “Agua amarga” insieme a Funky e “Eres bueno” con Frankie J e Alex Zurdo.