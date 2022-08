Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2022 – 18:49

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2022 – Questa notte, intorno alle ore 3.10, lungo la via Ripamonti, all’altezza dell’incrocio con via Maccognago, un motociclista di 35 anni ha perso la vita, dopo, per cause in fase di accertamento, aver perso il controllo della propria moto, finendo contro un palo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi con un’ambulanza e un’automedica.

