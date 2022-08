Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2022 – 18:43

(mi-lorenteggio.com) Valmasino, 5 agosto 2022 – Un gruppo di 16 turisti, tra adulti e bambini, provenienti da una Parrocchia della provincia di Siena in vacanza nella frazione di San Martino, sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e trasportati in parte trasportati all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (Como), altri in quello di Sondrio, in quanto presentavano punture da zecche.

