Ciclista 55enne di Milano cade lungo la mulattiera che da Bobbio scende a Barzio

(mi-lorenteggio.com) Barzio, 6 agosto 2022 – Un ciclista di 55 anni, residente nel Milanese, si è infortunato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto 2022. Stava percorrendo la mulattiera che da Bobbio scende a Barzio; nella caduta ha riportato la sospetta lussazione di una spalla. La richiesta d’intervento per la Stazione di Valsassina e Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, è arrivata intorno alle 13:30. L’uomo è stato raggiunto da una squadra di soccorritori e dall’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; è stato valutato, messo in sicurezza e portato in ospedale. L’intervento si è concluso in un paio d’ore.