Ultimo aggiornamento il 6 Agosto 2022 – 12:16

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 6 agosto 2022 – Stamane, intorno alle ore 10.15, in viale della Liberazione 30, all’altezza della rotonda con via Fermi, al confine con Cesano Boscone, un uomo di 62 anni, ha perso il controllo della sua bici, cadendo a terra. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e dalla Polizia Locale, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.