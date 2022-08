Al via oggi i tre giorni di festeggiamenti per l’Indipendenza dell’Ecuador al Milano Latin Festival – FOTO

Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 19:23

(mi-lorenteggio.com) Assago, 7 agosto 2022 – Oggi pomeriggio, 7 agosto ore 15.00 ha preso inizio “Mi Lindo Ecuador”, il principale evento dedicato all’Indipendenza dell’Ecuador, che si celebrerà in tre giornate diverse: domenica 7, mercoledì 10 e sabato 13 agosto. Come ogni anno il Milano Latin Festival diventerà la casa degli ecuadoriani che vivono lontano dal loro Paese. Per questo l’edizione 2022 di Mi Lindo Ecuador triplica proponendo un ricco calendario con eventi sia sul palco della Ticket Master Arena che al Padiglione delle Nazioni, per valorizzare le tradizioni popolari, il folklore, l’arte, la gastronomia, la cultura e la musica ecuadoriana.

L’evento inaugurato alle 15.30 con i saluti istituzionali e il taglio del nastro presso il Salone delle Nazioni all’interno del Milano Latin Festival alla presenza di Fabio Messerotti, direttore del Milano Latin Festival, Diana de Marchi, consigliera del Comune di Milano, Hector Villanueva, responsabile della cultura al Milano Latin Festival, Monik Cortez, presentatrice ufficiale della manifestazione e della numerosa comunità ecuadoriana

A seguire dalle ore 16.00 musica dal vivo con artisti del calibro di Manuel Toro, Mamboy la Legenda, Angel Mino, Ashanti Scorza, Jose Espinoza e Lenin Castro, Pamara B, Patria, Ricardo Martinez, Sandunga de Cuba, Tommy “El Charro ecuatoriano”, Pepe Jose, Alison Vera, gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador.

La giornata proseguirà sul palco Ticketmaster Arena con l’esibizione dei gruppi di folklore Pregon Marimbero, Son y Alegria e la musica dal vivo degli artisti Victoria Victoria Burneo, Oscar Sanchez, Karlos Xavier, Boris. Per poi concludere la presentazione dell’orchestra internazionale Los Van Van.

Inoltre, “Mi Lindo Ecuador”, sarà un’occasione speciale per rendere tributo alla memoria della cantante ecuadoriana Paulina Calahorrano, ambasciatrice della musica del suo paese. In onore alla sua traiettoria artistica verrà realizzato un omaggio speciale dal Milano Latin Festival, alla presenza della sua famiglia e l’intera comunità ecuadoriana.

Ingresso gratuito per gli ecuadoriani

Per i giorni 7, 10 e 13 agosto l’ingresso sarà gratuito sia per l’area Festival che per i concerti (pista) per tutti gli ecuadoriani presentando un documento che dimostri la nazionalità in biglietteria. Un’iniziativa che il Milano Latin Festival attua per ogni festa nazionale dei paesi latinoamericani che sono l’anima del festival.

• Il 7 agosto – ingresso gratuito dalle 15.00 fino alla chiusura

• Il 10 agosto – ingresso gratuito dalle 16.00 fino alle 19.00

• Il 13 agosto – ingresso gratuito dalle 15.00 fino alle 19.00

Dopo le 19:

• Il 7 agosto – ingresso Area Festival + concerto Los Van Van(pista) gratis. Prima fila 5€

• Il 10 agosto – ingresso Area Festival + concerto Gruppo “Esencia Pura”, Maykel e Anita Lucia Proaño (pista) 5€. Prima fila 12€

• Il 13 agosto – ingresso Area Festival + concerto Mr. Wilson, Jose Victoria “3 Banderas” e Gerardo Mejia (pista) 5€. Prima fila 12€

Programma eventi Salone delle Nazioni

7 agosto

Dalle 15.00 alle 15:30: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 15:30 alle 16:00: Saluti istituzionali e taglio del nastro con Fabio Messerotti, direttore del Milano Latin Festival, Diana De Marchi, consigliera comunale del Comune di Milano e Hector Villanueva, responsabile della cultura al Salone delle Nazioni.

Dalle 16.00 alle 17.00: Musica dal vivo con Manuel Toro, Mamboy la Legenda, Angel Mino, Ashanti Scorza, Jose Espinoza, Lenin Castro

Dalle 17.00 alle 17.30: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 17.30 alle 18.00: Musica dal vivo con Pamara B, Patria, Ricardo Martinez, Sandunga de Cuba

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Tommy “El Charro ecuatoriano”, Pepe Jose e Alison Vera

10 agosto

Dalle 17.00 alle 18.00: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Manuel Toro, Ashanti Scorza, Jose Espinoza e Lenin Castro

Dalle 18.30 alle 19.00: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 19.00 alle 20.00: Musica dal vivo con Pamara B, Sandunga de Cuba, Tommy “El Charro ecuatoriano” e Ricardo Martinez

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Pepe Jose e Patria

13 agosto

Dalle 15.00 alle 16.00: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 16.00 alle 17.00: Musica dal vivo con Manuel Toro, Ashanti Scorza, Jose Espinoza, Lenin Castro e Pamara B

Dalle 17.00 alle 17.30: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 17.30 alle 18.00: Musica dal vivo con Patria, Ricardo Martinez e Sandunga de Cuba

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Tommy “El Charro ecuatoriano” e Pepe Jose

Programma TicketMaster Arena

7 agosto

Dalle 19.10 alle 19.20: Folklore con Pregon Marimbero e Son y Alegria

Dalle 19.20 alle 21.30 Musica dal vivo con Victoria Burneo, Oscar Sanchez, Karlos Xavier, Boris

Dalle 21.30 alle 22.00 Premiazioni e Dj Set

Dalle 22.00 alle 23.50 Musica dal vivo con l’orchestra internazionale Los Van Van

10 agosto

Dalle 18.30 alle 19.30: Musica dal vivo con Alison Vera, Jim Marlon e Paula Romina

Dalle 19.30 alle 20.30 Folklore con Pregon Marimbero e Son y Alegria

Dalle 20.30 alle 21.00 Musica dal vivo con il gruppo internazionale “Esencia Pura”

Dalle 21.00 alle 22.00 Concerto di Maykel

Dalle 22.00 alle 23.30 Concerto di Anita Lucia Proaño

13 agosto

Dalle 18.30 alle 19.30 Musica dal vivo con Karlos Xavier, Richway e Harold Hc

Dalle 19.30 alle 20.30 Musica dal vico con Oscar Sanchez, Paula Romina e Jim Marlon

Dalle 20.30 alle 21.00 Musica dal vivo con Jose Victoria “3 Banderas”

Dalle 21.00 alle 22.00 Concerto di Mr Wilson

Dalle 22.00 alle 23.30 Concerto di Gerardo Mejia