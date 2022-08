Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 23:49

(mi-lorenteggio.com) Pieve Emanuele, 7 agosto 2022 – Questa sera, alle ore 21.45, in via Buozzi 12 a Fizzonasco, un incendio è divampato in un’azienda che lavora alluminio. Sul posto sono subito giunte diversi mezzi dei Vigili del Fuoco oltre alle Forze dell’ordine oltre a un’automedica e quattro ambulanze. 8 le persone coinvolte alcune delle quali sono rimaste lievemente intossicate.

Redazione