Ultimo aggiornamento il 7 Agosto 2022 – 20:01

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2022 – Da questa notte e per tutta la giornata di oggi sono continuate le ricerche per ritrovare un 29enne, che questa notte, alle ore 00.25, mentre era in compagnia di amici, si è tuffato nella cava di Ronchetto sul Naviglio, tra Milano e Buccinasco, senza riemergere. Le operazioni di ricerca continueranno domani.

Redazione