Incidente auto moto a Berzo Demo, due elicotteri del soccorso in azione

(mi-lorenteggio.com) Berzo Demo, 8 agosto 2022 – Questa sera intorno alle ore 19.30, lungo la SP 84 nella frazione di Monte, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono giunti due elicotteri del soccorso, un giunto da Brescia e l’altro da Sondrio. Quattro le persone coinvolte, tra queste anche un bambino di 8 anni. Un ferito è stato trasportato in codice rosso in elicottero in ospedale, l’altro in codice giallo, sempre in elicottero.

V. A.