Necessario prevedere la copertura con fondi nazionali degli oneri derivanti da protezione e tutela dei minori

Ultimo aggiornamento il 8 Agosto 2022 – 15:33

La solidarietà di ANCI Lombardia e del Presidente Mauro Guerra a Giovanni Cattaneo, Sindaco di Ceretto Lomellina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2022 – “Sulla necessità di proteggere e tutelare sempre e comunque il preminente interesse dei minori, prevedendo interventi adeguati nelle situazioni di pregiudizio, non si discute; si tratta di una funzione pubblica da esercitare perseguendo l’appropriatezza e la continuità degli interventi previsti in loro favore, e i Sindaci lo sanno bene. Ma non è più da tempo sostenibile che gli oneri derivanti da tale funzione debbano gravare sui bilanci comunali”. Così il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra in merito alla copertura degli oneri per i Comuni derivanti dalla protezione e tutela dei minori.

“Si tratta di garantire diritti fondamentali e livelli essenziali di prestazione” ha aggiunto Guerra. “Come tali, devono essere garantite, come previsto dalla Costituzione, ai Comuni risorse adeguate e sufficienti. Risorse che non possono gravare solo sulle disponibilità finanziarie di ciascun Comune, ma che devono vedere l’intervento importante di un fondo statale, di uno regionale, uniti alla definizione di accordi territoriali di solidarietà tra I Comuni stessi, all’interno dei Piani di Zona, per condividere il residuo carico sui loro bilanci. I diritti e servizi essenziali devono essere garantiti dalla Repubblica nel suo complesso e non possono essere scaricati come responsabilità solo sui Comuni, e su quelli più fragili in particolare”.

Per il Presidente di Anci Lombardia “Ceretto Lomellina non è un caso limite: sono numerosissimi i comuni che, ogni anno, per far quadrare i bilanci e per garantire le spese di tutela dei minori, arrivano a tagliare intere poste di bilancio e a comprimere servizi essenziali. Strategica si rivela anche la capacità dei Comuni di mettersi in rete e prevedere o incrementare fondi di solidarietà appositamente costituiti.

Il dialogo tra ANCI Lombardia e i Sindaci, su questo tema, è sempre stato attivo e numerosissimi sono i messaggi di difficoltà pervenuti all’Associazione, soprattutto da parte dei piccoli Comuni.

Proprio per questo, già nel dicembre 2019 l’Assemblea di ANCI Lombardia aveva adottato un Ordine del Giorno in cui si chiedeva al Parlamento di intervenire con interventi urgenti che destinassero le risorse necessarie alla funzione di tutela dei minori “ivi compresa l’istituzione di un fondo dedicato, destinato ai Comuni”.

E’ anche a seguito di sollecitazioni come quella avanzata da ANCI Lombardia che nel 2021 è stato destinato uno stanziamento di 3 milioni di euro in favore dei Comuni fino a 3.000 abitanti per la copertura parziale di costi sostenuti in favore di minori per i quali l’autorità giudiziaria ne aveva disposto l’allontanamento dalla casa familiare; si è trattato di una misura del tutto inadeguata nell’entità, ma importante, perché rappresenta un primo riconoscimento del problema, e del principio secondo il quale tali oneri debbano essere coperti da fondi statali.

Ci battiamo – ha concluso Guerra – perché si prosegua con decisione e urgenza in questa direzione, ampliando e rendendo strutturale il fondo già previsto l’anno scorso: è un impegno che ANCI Lombardia continuerà a perseguire con determinazione. Così come continua il nostro impegno su un’altra emergenza sociale che sta investendo pesantemente i Comuni, in alcuni casi fino l’insostenibilità finanziaria. E’ indispensabile che venga attivato anche un Fondo destinato al sostegno personalizzato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”.