Perché gli investitori in Criptovalute “si zittiscono” quando i valori scendono

Ultimo aggiornamento il 8 Agosto 2022 – 12:55

Milano, 8 agosto 2022 – L’approccio diretto di Ramit Sethi al denaro gli ha fatto guadagnare una vasta comunità di fan. L’autore del libro più venduto “Ti insegnerò a diventare ricco” ha un sito Web popolare e tiene anche corsi sulla gestione del denaro, della carriera e degli affari.

Il famoso guru della finanza pensa che molti soldi riguardino la psicologia piuttosto che la matematica. E questa psicologia è il motivo per cui pensa che gli investitori in criptovalute tacciano quando il mercato è in ribasso.

Le opinioni di Ramit Sethi sulla criptovaluta

Sethi non è un critico vocale di Bitcoin (BTC) di per sé. Ma è critico nei confronti del modo in cui alcune persone investono in criptovalute. Sethi dice che prende decisioni “intenzionali” sui suoi investimenti, il che significa non investire mai in qualcosa solo perché hai paura di perderti.

1. Investire solo in criptovalute

Sethi spiega che non ha problemi con le persone che mettono dal 5% al ​​10% del loro portafoglio in quelli che chiama “investimenti divertenti”. L’importante è assicurarsi di acquistare Bitcoin e un mix ragionevole di altri asset più sicuri.

Sethi afferma che molte persone che acquistano criptovalute non detengono altri investimenti. Per lui, è lì che diventa pericoloso.

Come sottolinea sul suo sito Web, “Quando ho chiesto ad alcuni investitori di Bitcoin come pensano al loro portafoglio generale, alla diversificazione, alcuni hanno avuto buone risposte. La maggior parte non ha alcuna risposta”.

2. Consentire alle criptovalute di definirti

Un’altra preoccupazione che Sethi ha riguardo agli investitori in criptovalute è la loro mentalità. Pensa che piuttosto che vedere Bitcoin come un investimento, alcuni Bitcoiner lo abbiano reso parte della loro identità.

Di conseguenza, quando i prezzi scendono, raddoppiano le loro convinzioni. Questo impedisce loro di considerare che potrebbero sbagliarsi e di vendere un asset che potrebbe non funzionare bene a lungo termine.

In un recente tweet, Sethi ha fatto confronti con il comportamento degli investitori di criptovalute e un articolo del Washington Post sul modo in cui le persone si comportano quando sono vittime di frodi.

“Uno dei motivi per cui gli speculatori di criptovalute diventano molto, molto silenziosi quando perdono il 70% dei loro soldi”, ha scritto.

L’articolo cita uno psicologo che esplora il modo in cui essere truffati può distruggere il senso di sé di una persona. Sethi sembra suggerire che la comunità delle criptovalute taccia perché il drammatico calo dei prezzi contraddice le loro convinzioni e, di conseguenza, mette in discussione il modo in cui si vedono.

Cosa possono imparare gli investitori in criptovalute da Ramit Sethi

È un po’ estremo suggerire che tutti coloro che hanno acquistato criptovalute sono stati truffati e ora stanno soffrendo una sorta di crisi d’identità.

Ma è vero che c’è una linea sottile tra mantenere un asset che ritieni possa funzionare bene a lungo termine e trattenere ciecamente un asset in fallimento perché non vuoi ammettere di aver sbagliato.

Significa che dovresti vendere la tua criptovaluta? Non è una domanda facile a cui rispondere, ma in generale, il calo dei prezzi non è di per sé un motivo per vendere. L’importante è guardare ai fondamenti e cercare di considerare oggettivamente il motivo per cui hai acquistato criptovalute in primo luogo.

Ad esempio, sono cautamente ottimista riguardo a Bitcoin perché penso che potrebbe trasformare il modo in cui utilizziamo il denaro e posso vedere diversi settori da miliardi di dollari, come i trasferimenti di denaro internazionali, che potrebbero avere un impatto su Bitcoin. Queste ragioni sono ancora vere, quindi non sto vendendo i miei Bitcoin.

Tuttavia, so anche che ci sono molti fattori che potrebbero impedirgli di raggiungere il suo potenziale. Ad esempio, potremmo assistere a controlli normativi più severi o altri progressi tecnologici che superano o minano la blockchain.

È un settore nuovo e relativamente non testato. Di conseguenza, investo solo soldi che posso permettermi di perdere e gestisco il rischio che sto assumendo. I miei investimenti in criptovalute fanno parte di un portafoglio più ampio di asset meno rischiosi.

Conclusione

Vale la pena ribadire i punti di Sethi sulla diversificazione. Anche se pensi che le criptovalute possano funzionare bene a lungo termine, non ha senso puntare tutto su una singola classe di asset, specialmente su una ad alto rischio.

Le criptovalute possono svolgere un ruolo in un portafoglio bilanciato, ma se è l’unica cosa che possiedi, potresti essere nei guai se l’intero mercato crolla.

L. M.