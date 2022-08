Incidente sul lavoro in via Borgogna in cantiere, grave operaio 64enne precipitato

Ultimo aggiornamento il 9 Agosto 2022 – 16:53

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 agosto 2022 – Intorno alle ore 14.00 di oggi, in via Borgogna, un operaio di 64 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Policlinico di Milano, dopo essere precipitato per circa 20 metri, mentre lavorava in un cantiere della M4 tra via Borgogna e piazza San Babila. Il ferito è stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza oltre che dai Vigili del Fuoco. In corso i rilievi per ricostruire questo ennesimo infortunio sul lavoro.

Redazione