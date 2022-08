MuseoEstate 2022 | Mai vista un’estate così! Speciale weekend di Ferragosto

(mi-lorenteggio.com) Milano 10 agosto 2022.In occasione del weekend di Ferragosto, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone un ricco programma con speciali attività e visite guidate per adulti e bambini. Lunedì 15 agosto apertura straordinaria con orario festivo dalle 10 alle 19.



Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto i visitatori potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza,sperimentando attività nel laboratorio di Genetica e potranno partecipare alle visite guidate gratuite all’esposizione Trasporti con C’era una volta il viaggio e alle Gallerie Leonardo con C’era una volta Leonardo.



Spazio alle attività anche in Tinkering Zone, dove le bambine e i bambini dagli otto anni potranno creare flipper fai da te sfruttando la forza di gravità, l’elasticità e la geometria.

Nel weekend sono inoltre prenotabili le visite guidate a pagamento al sottomarino Enrico Toti e alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, visitabile accompagnati da una guida anche durante la settimana.



Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.



Novità dell’estate La Visione di Leonardo, mostra diffusa nella città di Milano con otto installazioni in realtà aumentata, di cui una fruibile al Museo, in dialogo con Leonardo da Vinci. Grazie a una nuova tecnica espositiva che si basa su tecnologie di realtà aumentata, il Museo estende lo spazio museale all’intera città, raccontando Leonardo attraverso l’utilizzo dello smartphone. Scaricando l’app ImaginAR , è infatti possibile individuare i luoghi dove le installazioni sono visibili: Piazza Gae Aulenti, Parco Sempione, Castello Sforzesco, Piazza della Scala, Palazzo Reale, Conca del Naviglio, Darsena e il Museo stesso con l’opera Il Viaggio di un’idea, realizzata dall’artista Lorenzo Fonda e collocata nello spazio antistante il Razzo Vega.



Tutte le attività dei laboratori, le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.



Calendario delle attività > https://www.museoscienza.org/it/offerta/calendario

Prenota e acquista il biglietto > https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html

PROGRAMMA MUSEOESTATE 2022 | 21 giugno – 11 settembre

ATTIVITÀ NEI LABORATORI

Tutte le attività nei laboratori hanno la prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.



I.LAB GENETICA

Orti stellari – per bambini dagli 8 anni

Tra microscopi e terreni di laboratorio, sarà possibile osservare di cosa hanno bisogno le piante per vivere. Durante l’esperienza, si potrà scoprire se si può coltivare insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia, per farli crescere lontano.

Giovedì 11, venerdì 12 agosto ; martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 settembre | ore 10.30, 12, 14 e 15.30

Sabato 13 e domenica 14 agosto ; lunedì 15 agosto | ore 10.30, 12, 14.30, 16 e 17.30

Martedì 16 e mercoledì 17 agosto | ore 14.30 e 16

Sabato 20 e domenica 21 agosto | ore 14.30, 16 e 17.30

Martedì 30, mercoledì 31, venerdì 2 settembre | ore 15.30

Sabato 3 e domenica 4 settembre | ore 10.30, 12, 14.30, 16 e 17.30

Durata 45 min



I.LAB LEONARDO

Macchine di Leonardo – dai 9 anni

Il laboratorio dedicato al genio italiano per sperimentare l’arte e la scienza vinciane, attraverso i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. I visitatori potranno provare a capirne il funzionamento, smontandole e combinando diversi ingranaggi per creare nuovi meccanismi.

Sabato 27 e domenica 28 agosto | ore 10.30, 14.30 e 17.30

Martedì 23 e mercoledì 24 agosto | ore 15:30

Durata 45 minuti

Facciamo affreschi – dagli 8 anni

Continua il viaggio lungo l’arte e la scienza di Leonardo, per esplorare il suo modo di lavorare e di pensare. Con malta e cazzuola, colori e pennelli, i partecipanti potranno mettersi alla prova con l’esecuzione di un affresco, alla maniera del maestro e di tutti gli artisti del Rinascimento.

Sabato 27 e domenica 28 agosto | ore 12 e 16

Durata 45 minuti



TINKERING ZONE

Flipper fai da te – dagli 8 anni

I visitatori potranno costruire un percorso per una biglia e condurla all’uscita usando gravità, elasticità e geometria.

Sabato 13 e domenica 14 agosto ; sabato 10 e domenica 11 settembre | ore 10.30, 12, 14 e 15.30

Lunedì 15 agosto; sabato 20 e domenica 21 agosto | ore 10.30, 12, 14.30, 16 e 17.30

Martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19 agosto | ore 10.30, 12, 14 e 16

Durata 45 min



VISITE GUIDATE GRATUITE

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.



C’ERA UNA VOLTA IL VIAGGIO – dai 4 agli 8 anni

I visitatori potranno immergersi nelle storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e andare alla scoperta dei mezzi di trasporto più sorprendenti della nostra collezione. Tra carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi, viaggiare con l’immaginazione verso luoghi e tempi sconosciuti.

Sabato 13 e domenica 14 agosto ; lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21 agosto ; sabato 27 e domenica 28 agosto ; sabato 3 e domenica 4 settembre ; sabato 10 e domenica 11 settembre

| ore 15 e 16

Durata 45 minuti



C’ERA UNA VOLTA LEONARDO – dai 4 agli 8 anni

La più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci raccontata ai più piccoli, per farli avvicinare al maestro dell’ingegno e alle tematiche artistiche, scientifiche e tecnologiche sviluppate da Leonardo.

Sabato 13 e domenica 14 agosto ; lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21 agosto ; sabato 27 e domenica 28 agosto ; sabato 3 e domenica 4 settembre ; sabato 10 e domenica 11 settembre | ore 14 e 17

Durata 45 minuti



VISITE GUIDATE A PAGAMENTO

GALLERIE LEONARDO DA VINCI – dai 9 anni

Un animatore scientifico condurrà i visitatori attraverso la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Oltre 1300 mq e 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni per raccontare la figura e l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura.

Giovedì 11, venerdì 12 agosto ; martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 agosto ; martedì 30 agosto e mercoledì 31 agosto ; venerdì 2 settembre ; martedì 6 e mercoledì 7 settembre ; venerdì 9 settembre | ore 15.30

Sabato 13 e domenica 14 agosto ; lunedì 15, sabato 20 e domenica 21 agosto ; sabato 27 e domenica 28 agosto ; sabato 3 e domenica 4 settembre ; sabato 10 e domenica 11 settembre | ore 14.30, 16 e 17.30

Martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 agosto | ore 14.30 e 16

Durata 80 minuti

Costo 10€ oltre al costo del biglietto di ingresso ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo



SOTTOMARINO ENRICO TOTI – dai 6 anni

Varato nel 1967, il Toti è stato il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo compito era pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e dal 2005 è ospite del Museo. I visitatori potranno salire a bordo del Toti per rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione.

Da martedì a domenica, solo le mattine, in base alle disponibilità e alle condizioni climatiche.

Costo 20€ incluso il costo del biglietto di ingresso del Museo ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo



MOSTRA DIFFUSA LA VISIONE DI LEONARDO

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia partecipa come partner scientifico a La visione di Leonardo, mostra diffusa permanente dedicata a Leonardo da Vinci, attraverso le interpretazioni di 8 artisti digitali, fruibile al pubblico tramite app. Un vero e proprio itinerario digitale attraverso i luoghi della città di Milano legati a Leonardo, con uno sguardo alla città contemporanea.



IL VIAGGIO DI UN’IDEA di Lorenzo Fonda al Museo

Nello spazio antistante il razzo Vega, i visitatori potranno immaginare di essere all’interno di una mente. Quella di Leonardo? La propria? Come in una Rube Goldberg Machine – un sistema di improbabili dispositivi che si attivano l’uno dopo l’altro – le idee si generano nel cervello attraverso percorsi tortuosi. Mentre nel mondo fisico una macchina di questo tipo sarebbe del tutto inefficiente, per il pensiero è diverso: le invenzioni si nutrono di complessità, tentativi, ripensamenti e cambi di direzione. Ebbene sì, nella mente la strada migliore non è necessariamente quella più lineare. E, allo stesso modo, il fascino delle macchine di Rube Goldberg non è tanto per il risultato prodotto, quanto appunto per la fantasia e l’ingegnosità del processo che le ha concepite. Così le componenti del percorso dell’artista Lorenzo Fonda – tratte dagli studi di Leonardo – si innescano una dopo l’altra.

I visitatori potranno così muoversi insieme all’opera e seguire la catena degli eventi per trovare la giusta prospettiva.

Per visualizzare l’opera è necessario trovarsi accanto al razzo Vega, negli spazi esterni del Museo.

Il punto esatto in cui attivare l’installazione è segnalato da un grande adesivo verde posizionato a terra vicino al totem informativo dedicato all’opera.



L’APP

La mostra “La visione di Leonardo” è aperta al pubblico attraverso l’applicazione mobile gratuita ImaginAR, sviluppata da Bepart per la creazione di mostre phygital all’aria aperta, basata su coordinate GPS e scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store o tramite il link https://bepart.net/imaginar dove sono riportate le istruzioni per l’uso e l’elenco dei dispositivi mobili con essa compatibili.

La mostra è site-specific: per poter visualizzare le opere digitali è necessario aprire l’app, scaricare la mostra e attivare la posizione in modo che l’app riconosca e segnali le opere presenti nelle vicinanze. Una volta giunti sul luogo, sarà sufficiente inquadrare con la fotocamera dell’app e si vedranno comparire le opere digitali in 3D animate e multimediali, che interagiscono con l’ambiente circostante.

ImaginAR è un’applicazione sviluppata e progettata da Stefania Solari e Bepart.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci | Via San Vittore 21, 20123 Milano

Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 18; sabato e festivi dalle ore 10 alle 19

Ultimo ingresso: 1 ora prima della chiusura.

Biglietti d’ingresso

È sempre consigliato l’acquisto online https://www.museoscienza.org/it/visitare/biglietti

Costo del biglietto: Intero 10,00 € | ridotto 7,50 € per bambini e giovani da 3 a 26 anni; persone oltre i 65 anni; gruppi di almeno 10 persone; giornalisti in visita personale dietro presentazione del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti in corso di validità e compilando il form di accredito; docenti delle scuole statali e non statali; 4,50 € per gruppi scolastici accompagnati dall’insegnante previa prenotazione.

Ingresso gratuito per: visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto i 3 anni; giornalisti che stanno realizzando un servizio sul Museo, accreditati in precedenz



V.A.