Rho. Cantieri, chiuso l’incrocio tra via Lainate e via Trento dal 29 agosto al 1° settembre (compreso)

Ultimo aggiornamento il 10 Agosto 2022 – 12:52

Il cantiere di Gruppo CAP per l’estensione della rete fognaria proseguirà in via Trento per 2 mesi

(mi-lorenteggio.com) Rho, 9 agosto 2022. Inizia il 29 agosto il cantiere di Gruppo CAP per il rifacimento della rete fognaria in via Trento a Rho. I lavori comportano la chiusura per 4 giorni dell’incrocio fra via Lainate e via Trento per poi spostarsi in via Trento per circa due mesi.

Perché i lavori? I lavori di estensione della rete fognaria in via Trento sono necessari perché le abitazioni della zona non sono allacciate in maniera idonea alla pubblica fognatura. L’intervento vede un investimento di circa 170mila euro e prevede l’estensione della rete per circa 300 metri, con l’obiettivo di gestire correttamente le acque reflue provenienti da questa zona per portarle all’impianto di depurazione, dove vengono trattate per essere restituite pulite ai corsi d’acqua, a vantaggio dell’ambiente e del territorio.

Quanto dureranno i lavori? Il cantiere inizierà il 29 agosto e proseguirà per circa 2 mesi. Si partirà dall’incrocio fra via Lainate e via Trento, che resterà chiuso per circa 4 giorni, per poi spostarsi lungo via Trento e chiudendo la circolazione a tratti di circa 30 metri per volta.

Modifiche alla viabilità e ai mezzi pubblici. Nel tratto via via interessato dai lavori non sarà possibile transitare con le automobili. I residenti potranno sempre accedere alla via a valle o a monte del cantiere ma la via risulterà completamente chiusa all’altezza del punto dove è presente lo scavo, non sarà dunque possibile percorrerla per intero. I residenti saranno inoltre avvisati in anticipo tramite volantinaggio della necessità di ricoverare altrove le proprie auto. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario modificare la viabilità, invitiamo dunque i cittadini a prestare molta attenzione alla segnaletica di cantiere. La linea di trasporto pubblico locale Z 113 verrà deviata per tutta la durata del cantiere.

Come rimanere aggiornati. Gruppo CAP e il Comune di Rho stanno collaborando per limitare al minimo i disagi ai cittadini durante i lavori. Per maggiori informazioni i cittadini possono scrivere a comunicazione.cantieri@gruppocap.it, i tecnici di CAP sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie.

Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione.

V.A.